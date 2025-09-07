Irfaan Ali se juramenta por segunda vez como presidente de Guyana

FOTO DE ARCHIVO- Cumbre Brasil-Caribe en Brasilia

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, juró el domingo para un segundo mandato, tras ser ratificada su victoria por la comisión electoral.

El gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico obtuvo 36 escaños, tres más que la vez anterior. WIN obtuvo 16, APNU 12 y el Movimiento Avanzado de Guyana (FGM) 1, según el boletín emitido por la Comisión Electoral de Guyana.

"Mi misión no ha cambiado. Sigue siendo servir a todos los ciudadanos de esta tierra, independientemente de su raza, color o credo, garantizando que cada guyanés tenga un lugar en nuestra familia y una participación en nuestro futuro compartido", dijo Ali durante la juramentación del cargo.

"Nuestro sector de petróleo y gas seguirá creciendo, expandiendo la producción y los ingresos para nuestra gente", agregó.

El Gobierno de Ali, que asumió el poder en 2020, ha canalizado los ingresos del petróleo a la construcción de carreteras, escuelas y hospitales, y ha hecho que los estudios en la universidad estatal sean gratuitos.

