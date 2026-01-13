Marine Le Pen aspira a revertir la inhabilitación en un juicio de apelación en París

FOTO DE ARCHIVO: La líder y diputada francesa de extrema derecha Marine Le Pen, presidenta del grupo parlamentario Reagrupamiento Nacional, mientras se marcha después de que Jordan Bardella, diera un discurso en París, Francia

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen inicia este martes en París un recurso crucial que determinará si ‍puede presentarse a las elecciones ⁠presidenciales de 2027, tras haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos por una condena por malversación de fondos de la UE.

Le Pen fue condenada en marzo a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato, después de que ella y otros ocho exdiputados de Reagrupamiento Nacional (RN) fueran declarados culpables de malversar más de 4 millones de euros (4,67 millones de dólares) de fondos de la ‌UE. El propio partido y una docena de ⁠asistentes parlamentarios fueron declarados culpables de recibirlos.

Los ⁠jueces dijeron que entre 2004 y 2016, Le Pen y otros habían utilizado fondos destinados al trabajo en el Parlamento Europeo para ‍pagar a personal que en realidad trabajaba para el partido.

Le Pen dijo que la forma en que ⁠ella y sus coacusados utilizaron el ‌dinero era legítima.

"Mi única línea de defensa para este juicio de apelación será la misma que durante el primer juicio: decir la verdad", dijo Le Pen a la prensa el lunes.

"El caso se reexaminará y será juzgado por nuevos jueces", añadió. "Espero convencerles ‌de mi ‌inocencia."

Le Pen también fue condenada inicialmente a cuatro años de prisión, dos de ellos en suspenso y dos en arresto domiciliario, y a una multa de 100.000 euros (116.830 dólares). A diferencia de la inhabilitación, esas penas no se ​hicieron efectivas porque ella recurrió.

RN y otras 10 personas declaradas culpables de desviar fondos del Parlamento Europeo o de recibirlos también han recurrido.

La vista comienza el martes y debe terminar el 12 de febrero.

Los abogados de Le Pen, Rodolphe Bosselut y Sandra Chirac Kollarik, no quisieron hacer comentarios antes de la vista.

El abogado del Parlamento Europeo, Patrick ‍Maisonneuve, dijo que esperaba que se mantuvieran las condenas de Le Pen y sus coacusados, incluyendo los más de 3 millones de euros concedidos en concepto de daños y perjuicios al Parlamento Europeo. RN también fue condenado a pagar una multa de 2 millones de ​euros, con la mitad de la cantidad suspendida.

Se espera una sentencia antes del verano boreal, lo que significa que las esperanzas de Le Pen ​de presentarse en 2027 siguen vivas si se revoca o reduce drásticamente su inhabilitación de cinco años.

Si no puede presentarse, ⁠se espera que su protegido, Jordan Bardella, de 30 años, presidente del partido RN, tome el relevo.

(1 dólar = 0,8559 euros)

Con información de Reuters