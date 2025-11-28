El papa León se reunirá con los líderes cristianos de Oriente Próximo en un llamamiento a la unidad

El papa León XIV llega a la Catedral Católica del Espíritu Santo, conocida como la Catedral de San Espíritu, durante su primer viaje apostólico, en Estambul, Turquía

8 nov (Reuters) -El papa León se reunirá el viernes en Turquía con líderes cristianos de todo Oriente Próximo, y se espera que, en su primer viaje al extranjero como líder de la Iglesia católica mundial, pida unidad entre confesiones divididas durante siglos.

El primer papa estadounidense asistirá a la celebración del 1700 aniversario de un histórico concilio de la Iglesia primitiva, celebrado en la actual Turquía. En él se redactó el Credo niceno, que aún hoy utilizan la mayoría de los 2.600 millones de cristianos del mundo.

La ceremonia del viernes es el principal motivo de la visita de cuatro días de León a Turquía, de mayoría musulmana, donde es seguido de cerca mientras pronuncia sus primeros discursos en el extranjero y se relaciona por primera vez con personas de fuera de Italia, mayoritariamente católica.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

León, relativamente desconocido en la escena mundial antes de convertirse en papa en mayo, llegó a Turquía el jueves. En su primer discurso en el extranjero, lamentó el inusual número de conflictos sangrientos en el mundo.

En un acto con el presidente turco Tayyip Erdogan, el papa advirtió de que una tercera guerra mundial se está "librando por partes", con el futuro de la humanidad en peligro.

EL PAPA SE REÚNE CON LÍDERES CRISTIANOS DE EGIPTO E ISRAEL

Los viajes al extranjero se han convertido en una de las principales características del papado moderno, con papas que atraen la atención internacional al encabezar actos con multitudes que a veces se cuentan por millones, pronunciar discursos sobre política exterior y ejercer la diplomacia internacional.

León viajará el viernes a Iznik, una población a 140 kilómetros al sureste de Estambul denominada Nicea en la antigüedad, donde los padres de la Iglesia formularon el Credo niceno, que estableció las creencias fundamentales de la mayoría de los cristianos de hoy.

Estará acompañado por el Patriarca Ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los 260 millones de cristianos ortodoxos del mundo, así como por otros líderes cristianos de países como Turquía, Egipto, Siria e Israel.

Los cristianos ortodoxos y católicos se separaron en el Cisma de Oriente y Occidente de 1054, pero en las últimas décadas han intentado estrechar sus lazos.

Según las estadísticas del Vaticano, Turquía cuenta actualmente con unos 33.000 católicos en una población de 85 millones de habitantes, pero en el pasado fue una tierra floreciente para el cristianismo, cuna de importantes santos como los apóstoles Felipe, Pablo y Juan.

León se reunió con la pequeña comunidad católica de Turquía el viernes por la mañana. Entre gritos de "Viva el papa" en la catedral del Espíritu Santo de Estambul, instó a los católicos a no buscar influencia política.

Dijo que debían centrarse en ayudar a los inmigrantes en Turquía, donde viven casi 4 millones de extranjeros, de los cuales unos 2,4 millones son sirios, además de inmigrantes de Afganistán, Irán e Irak.

León ha hecho de la atención a los migrantes una prioridad clave de su papado de seis meses, criticando con frecuencia las políticas antiinmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con información de Reuters