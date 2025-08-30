Primer ministro del gobierno hutí de Yemen muere en un ataque israelí

El primer ministro del Gobierno hutí de Yemen y varios ministros más murieron en un ataque israelí sobre la capital, Saná, informó el sábado la agencia de noticias del grupo, citando la información en una declaración del jefe del Consejo Político Supremo hutí, Mahdi al Mashat.

Otras personas resultaron heridas en el ataque del jueves, añadió, sin dar más detalles.

Israel dijo el viernes que el ataque aéreo había tenido como objetivo al jefe del Estado Mayor del grupo alineado con Irán, al ministro de Defensa y a otros altos cargos, y que estaba verificando el resultado.

El comunicado de Mashat no aclaraba si el ministro de Defensa hutí se encontraba entre las víctimas.

Ahmad Ghaleb al-Rahwi se convirtió en primer ministro hace casi un año, pero el líder de facto del Gobierno era su adjunto, Mohamed Moftah, que el sábado fue designado para desempeñar las funciones de primer ministro.

Rahwi era visto en gran medida como una figura decorativa que no formaba parte del círculo íntimo de la cúpula hutí.

El ejército israelí dijo que sus aviones de combate habían atacado un complejo en la zona de Saná donde se habían reunido figuras de alto rango de los hutí, describiendo el ataque como una "operación compleja" que fue posible gracias a la recopilación de información y a la superioridad aérea.

El jueves, fuentes de seguridad israelíes afirmaron que los objetivos habían sido varios lugares donde se había reunido un gran número de altos cargos hutí para ver un discurso televisado grabado por el líder Abdul Malik al-Houthi.

Los hutí, alineados con Irán, han atacado buques en el mar Rojo en lo que describen como actos de solidaridad con los palestinos de Gaza.

También han disparado misiles hacia Israel, la mayoría de los cuales han sido interceptados. Israel ha respondido con ataques frente las zonas de Yemen controladas por los hutíes, incluido el vital puerto de Hodeida.

Con información de Reuters