Israel dice que dio los primeros pasos para la operación militar en la Ciudad de Gaza

Un soldado israelí está en un tanque en el lado israelí de la frontera con Gaza

El ejército israelí dio los primeros pasos de una operación planeada para tomar la Ciudad de Gaza, declaró el miércoles el portavoz militar israelí, general de brigada Effie Defrin.

Tras un enfrentamiento con Hamás el miércoles al sur de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, afirmó que "profundizaremos el ataque contra Hamás en la Ciudad de Gaza, bastión del terror gubernamental y militar de la organización terrorista".

Defrin dijo que las tropas ya habían comenzado a rodear las afueras de la Ciudad de Gaza y que el grupo militante palestino Hamás es ahora una guerrilla "maltrecha y magullada".

"Hemos comenzado las operaciones preliminares y las primeras fases del ataque contra la Ciudad de Gaza, y las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel, por sus siglas en inglés) ya controlan las afueras", señaló.

El ejército israelí convocó el miércoles a decenas de miles de reservistas para preparar el esperado asalto a la Ciudad de Gaza, mientras el gobierno estudia una nueva propuesta de alto el fuego tras casi dos años de guerra.

La llamada a filas indica que Israel sigue adelante con su plan de tomar el mayor centro urbano de Gaza pese a las críticas internacionales por una operación que probablemente obligará a desplazarse a muchos más palestinos.

Sin embargo, un oficial que informó a los periodistas dijo que los reservistas no se presentarán al servicio hasta septiembre, un intervalo que da tiempo a los mediadores para salvar las diferencias entre Hamás e Israel sobre las condiciones de la tregua.

Las tropas israelíes se enfrentaron el miércoles a más de 15 militantes de Hamás que salieron de los túneles y atacaron con disparos y misiles antitanque cerca de Jan Yunis, hiriendo de gravedad a un soldado y levemente a otros dos, según un responsable militar israelí.

Con información de Reuters