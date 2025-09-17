Israel abre una nueva ruta de salida de la ciudad de Gaza durante 48 horas ante el avance de los tanques

Palestinos desplazados, que huyen del norte de Gaza debido a una operación militar israelí, avanzan hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaran a los residentes de la ciudad de Gaza que evacuaran hacia el sur, en el centro de la Franja de Gaza

El ejército israelí dijo el miércoles que abría durante 48 horas una ruta adicional que los palestinos podían utilizar para salir de la ciudad de Gaza, mientras intensificaba sus esfuerzos por desalojar la ciudad de civiles y enfrentarse a miles de combatientes de Hamás.

Cientos de miles de personas están refugiadas en la ciudad y muchas son reacias a seguir las órdenes de Israel de desplazarse hacia el sur debido a los peligros del camino, las pésimas condiciones, la falta de alimentos en la zona del sur y el temor a un desplazamiento permanente.

"Aunque queramos salir de la ciudad de Gaza, ¿hay alguna garantía de que podamos volver? ¿Terminará alguna vez la guerra? Por eso prefiero morir aquí, en Sabra, mi barrio", dijo por teléfono Ahmed, maestro de escuela.

Al menos 30 personas murieron el miércoles en la Franja de Gaza en los últimos ataques israelíes, 19 de ellas en la ciudad de Gaza, según informaron las autoridades sanitarias locales.

LOS TANQUES AVANZAN, UN ALTO CARGO AFIRMA QUE EL ASALTO DURARÁ MESES

Un día después de que Israel anunciara el lanzamiento de una ofensiva terrestre para hacerse con el control del principal núcleo urbano de Gaza, los carros de combate habían avanzado cortas distancias hacia las zonas central y occidental de la ciudad desde tres direcciones, pero no se informó de ningún avance importante.

Un alto cargo israelí dijo que las operaciones militares se centraban en conseguir que los civiles se dirigieran hacia el sur y que los combates se intensificarían en los próximos uno o dos meses.

El alto cargo dijo que Israel esperaba que unos 100.000 civiles permanecieran en la ciudad, cuya captura llevaría meses, y que la operación podría suspenderse si se alcanzaba un alto el fuego con el grupo miliciano Hamás.

Las perspectivas de un alto el fuego parecen remotas después de que Israel atacara a dirigentes políticos de Hamás en Doha la semana pasada, enfureciendo a Qatar, co-mediador en las conversaciones de alto el fuego.

Desafiando las críticas mundiales por el ataque, incluida la reprimenda del aliado incondicional de Israel, Estados Unidos, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha afirmado que Israel atacará a los líderes de Hamás en cualquier lugar.

De visita en Doha el martes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que había "una ventana de tiempo muy corta" en la que podría producirse un alto el fuego, refiriéndose aparentemente a los planes declarados de Israel de acabar con Hamás por la fuerza en Gaza.

(Redacción de Estelle Shirbon; edición de Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska)