Operativo de seguridad en Formosa: autoridades provinciales realizaron un balance positivo tras las fiestas de fin de año

En el marco de las fiestas de fin de año, el Gobierno de Formosa desplegó un amplio operativo de seguridad con el fin de garantizar orden y cuidado en la provincia. Al finalizar la última jornada de control, autoridades de la fuerza de seguridad confirmaron que el protocolo se desarrolló con éxito.

En diálogo con Agenfor, el comisario mayor Carlos Alberto Mauri, jefe del Departamento de Operaciones Policiales de la Policía de Formosa, fue quien informó de las diferentes acciones desplegadas.

“La Policía de Formosa diagramó un amplio dispositivo en toda la provincia por las tradicionales fiestas de fin de año. Estuvimos trabajando en todo el territorio formoseño", desarrolló el oficial, y sentenció: “Hicimos tareas de seguridad vial en todas las rutas de la provincia de Formosa, con controles de alcoholemia”.

Asimismo, resaltó que “la gente colaboró activamente con la Policía” en el dispositivo preventivo implementado tanto en la ciudad capital como en las localidades del interior, con el objetivo de garantizar tranquilidad y seguridad durante los festejos.

Efectivos policiales para la seguridad

Con un despliegue de 4000 efectivos en todo el territorio formoseño, el Comisario destacó la buena predisposición de la ciudadanía: “Veían que la Policía estaba en las rutas, en distintos puntos de la provincia, y trabajó articuladamente, entendió lo que es la tarea policial y se trabajó sin ningún tipo de inconvenientes”.

No obstante, puso de relieve que los controles continuarán por las vacaciones de verano: “El trabajo policial sigue, teniendo en cuenta que hay mucho movimiento en las rutas”.

Por su parte, en la Capital, con el inicio de las actividades en las piletas del Parque Acuático 17 de Octubre y la próxima apertura de las colonias de verano, las autoridades informaron que se están implementando medidas para organizar el desplazamiento de las personas durante esta temporada estival: “Tenemos un dispositivo ya implementado en el Parque Acuático y en el Parque Infantil Paraíso de los Niños, donde habrá concentración de muchos chicos de los diferentes barrios de la Capital, como así también de la provincia”.

Formosa inauguró la temporada en el Parque Acuático 17 de Octubre

Con la llegada del verano y las altas temperaturas en la región, el Gobierno de Formosa habilitó de manera definitiva el Parque Acuático 17 de Octubre para el resto de la temporada. El complejo ofrece de forma gratuita diversas actividades recreativas para jóvenes y familias, además de mantener la tradicional colonia de vacaciones.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la directora del Parque Infantil Paraíso de los Niños, la profesora Guadalupe Robles, se refirió al inicio de la temporada de verano 2026 en la ciudad capital, que comenzó el sábado 27 con la modalidad de pileta libre. "El comienzo de la temporada en esta imponente instalación era muy esperado", destacó Robles, y agregó que "próximamente se habilitarán las colonias de vacaciones, tanto aquí como en el Paraíso de los Niños".