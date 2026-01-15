Trump apoya la permanencia de Venezuela en la OPEP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es entrevistado por Reuters en la Casa Blanca

Por Steve Holland y Jarrett ‍Renshaw

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el miércoles que cree que sería mejor para Venezuela permanecer en la Organización de Países ‍Exportadores de Petróleo (OPEP), pero agregó ⁠que no estaba seguro de si esa sería una mejor situación para Estados Unidos.

"Bueno, creo que es mejor para ellos si lo hacen", dijo Trump en una entrevista con Reuters cuando se le preguntó si la administración apoya que Venezuela permanezca en el cártel petrolero.

"No sé si es mejor para nosotros (...) pero son un miembro de la OPEP, y no hemos discutido eso con ellos en absoluto", añadió Trump.

Venezuela, miembro fundador del cártel petrolero, cuenta con algunas de las mayores reservas ‌de crudo del mundo, pero su producción se ha desplomado en ⁠los últimos años debido a las turbulencias ⁠económicas y las sanciones.

Trump ha tratado de afirmar el control sobre el suministro de petróleo de Venezuela después de que Estados Unidos derrocara al presidente Nicolás Maduro ‍en una operación a principios de este mes.

La administración de Trump ha dicho que necesitaría controlar los recursos petroleros de ⁠Venezuela indefinidamente mientras busca reconstruir la industria ‌petrolera del país y ejercer presión sobre el gobierno de Caracas.

Presionado sobre si se esperaría que Venezuela, bajo una política petrolera influenciada por Estados Unidos, acatara los límites de producción de la OPEP, Trump dijo que la pregunta era prematura y estaba fuera de su competencia.

"No tengo que preocuparme por ‌eso ahora mismo, ‌porque, ya saben, no tengo nada que ver con la OPEP", dijo.

El control estadounidense de la industria petrolera venezolana y las futuras inversiones para aumentar la capacidad podrían enfrentar a Caracas con otros miembros de la OPEP.

La OPEP es un grupo de países productores de ​petróleo que colaboran en la política de suministro para estabilizar los mercados petroleros: reducen la producción cuando los precios caen y la aumentan cuando la demanda lo justifica.

Aunque los miembros toman las decisiones de forma colectiva, Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, es considerado el líder de facto del grupo de productores por su capacidad de producción dominante y su habilidad para aumentar o reducir la ‍oferta.

En entrevistas recientes, asesores de la Casa Blanca y otros externos dijeron a Reuters que el tema de la permanencia de Venezuela en la OPEP no ha sido tema de conversación. Señalan que podría surgir como un punto de conflicto si Trump busca aumentar la producción de petróleo, mientras que la OPEP busca implementar recortes ​para apoyar los precios, poniendo potencialmente los objetivos de Estados Unidos en desacuerdo con la estrategia del cártel.

Algunos miembros de la OPEP que aspiran a aumentar la producción ​de petróleo a menudo se ven limitados por el sistema de cuotas del cártel, que establece límites de producción para estabilizar los precios mundiales.

Países como ⁠Irak, Nigeria y Angola han expresado en el pasado su frustración porque las cuotas les impiden explotar plenamente sus reservas o responder a las necesidades fiscales nacionales.

Con información de Reuters