La ONU denuncia que 13,7 millones de personas pasan hambre debido a recortes de ayuda mundial

El niño congoleño Andrés, de 3 años, sostenido por su madre Wineza Diane, de 30, es sometido a pruebas de malnutrición aguda en la clínica de Acción contra el Hambre (ACF) en el campo de desplazados internos de Lushagala, en Goma, provincia de Kivu Norte

Casi 14 millones de personas en Afganistán, República Democrática del Congo, Haití, Somalia, Sudán del Sur y Sudán corren el riesgo de padecer hambre severa debido a los recortes en la ayuda humanitaria mundial, advirtió el miércoles el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

El mayor donante del PMA, Estados Unidos, ha recortado drásticamente su ayuda exterior bajo la presidencia de Donald Trump, y otras naciones importantes también han hecho o anunciado recortes en la ayuda humanitaria y al desarrollo.

"La financiación del PMA nunca ha estado tan en entredicho. La agencia espera recibir un 40% menos de fondos para 2025, lo que resulta en un presupuesto proyectado de 6.400 millones de dólares, por debajo de los 10.000 millones de 2024", dijo la agencia con sede en Roma.

Un informe del PMA, titulado "Un salvavidas en peligro", advertía que los recortes en su ayuda alimentaria podrían llevar a 13,7 millones de personas de niveles de hambre de "crisis" a "emergencia", a un paso de la hambruna en una escala internacional de hambre de cinco niveles.

"La brecha entre lo que el PMA necesita hacer y lo que podemos permitirnos hacer nunca ha sido tan grande. Corremos el riesgo de perder décadas de progreso en la lucha contra el hambre", dijo la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain.

"No se trata sólo de los países sumidos en grandes emergencias. Incluso los avances conseguidos con tanto esfuerzo en la región del Sahel, donde 500.000 personas han dejado de depender de la ayuda, podrían sufrir graves reveses sin ayuda, y queremos evitarlo", añadió.

Con información de Reuters