Con fondos provinciales, Formosa impulsa obra pública clave para garantizar el acceso al agua

La comunidad de Boca Riacho Pilagá celebró la habilitación de obras de infraestructura por parte del Gobierno formoseño, claves para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Vialidad ejecutó trabajos de elevación de suelo y estabilizado granular en el camino de acceso, en un tramo de 12 kilómetros desde Mojón de Fierro.

La obra incluye drenaje, alcantarillado y cuneteo lateral, con el fin de mejorar la circulación y garantizar un tránsito más seguro para los vecinos. Del acto participaron la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez; el gerente de Saneamiento del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), Luis Fernández; y el jefe del Departamento de Construcciones de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Hugo Giménez.

En paralelo, el SPAP llevó adelante la instalación del acueducto Mojón de Fierro–Boca Pilagá, una obra hidráulica que permitirá optimizar la provisión de agua potable. La primera etapa contempló la colocación de cañerías de 16 centímetros de diámetro a lo largo de 10,5 kilómetros. La segunda fase, que comienza en los próximos días, prevé 2.650 metros de red y hasta 120 conexiones domiciliarias. La tercera etapa, en tanto, estará destinada a la concientización sobre el uso racional del recurso.

La presencia del Gobierno estatal

El Ministerio de la Comunidad, además, concretó la iluminación de la cancha comunal de Mojón de Fierro y entregó indumentaria y equipamiento deportivo para fortalecer las actividades recreativas y deportivas de niños, niñas y jóvenes. Cabe señalar, que las obras de ejecutan gracias a la articulación de organismos provinciales, y es financiada con recursos propios del Gobierno de Formosa.

En diálogo con Agenfor, la ministra de la cartera, Giménez, aseguró: “Fue una hermosa jornada que compartimos con los vecinos y los compañeros de otros organismos. Como lo dice nuestra flamante Constitución Provincial, el deporte comunitario es un derecho en la provincia de Formosa".

"Nos sentimos muy gratificados con la gestión de nuestro gobernador Gildo Insfrán porque ya tenemos una ampliación de la red de agua potable y ahora empieza la segunda etapa con las redes domiciliarias”, destacó la funcionaria y concluyó: “El mejoramiento del camino desde Mojón de Fierro hasta Boca Riacho Pilagá”.

En tanto, el jefe de Saneamiento del Servicio Provincial de Agua Potable, Luis Fernández, detalló que hizo una obra del tipo hidráulico y agregó: "La primera parte consistió en llevar agua desde el centro de distribución de Mojón de Fierro hasta la entrada de Boca Riacho Pilagá. Esa es la primera etapa de obra que está pronta a terminar, tiene un avance de obra de más del 90%".

“Es llevar el agua desde esos caños y distribuirla a cada uno de los usuarios”, profundizó y concluyó: “Se trata de una longitud aproximada de 2650 metros y alrededor de 100 a 120 conexiones domiciliarias. La tercera parte de esta obra, que es la concientización del uso racional del agua. Nos tienen que ayudar a cuidar este recurso y no derrocharlo”.