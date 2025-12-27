El sueño de la casa propia: La Rioja alcanzó las mil viviendas entregadas con el Plan Angelelli en toda la provincia

El Plan Angelelli alcanzó un hito histórico en La Rioja al concretar la entrega de mil viviendas en todo el territorio provincial. El logro se materializó este viernes con nuevas adjudicaciones encabezadas por la diputada nacional Gabriela Pedrali en los departamentos Independencia y Rosario Vera Peñaloza, consolidando una política habitacional sostenida con fondos provinciales y una definición política orientada a garantizar el derecho a la vivienda digna.

En esta oportunidad, se entregó una vivienda en la ciudad de Chepes y tres viviendas recuperadas en la localidad de Patquía, que habían resultado afectadas por la emergencia climática de febrero. Las adjudicaciones forman parte de una agenda territorial intensa que, durante los últimos días, recorrió los departamentos Felipe Varela, Vinchina, Chilecito, Famatina, Chamical e Independencia, con entregas y obras en distintas etapas de ejecución.

Al alcanzar el umbral de las mil viviendas, Pedrali subrayó el carácter social del programa y afirmó que “este número no es una estadística: son mil familias que hoy tienen un hogar y un proyecto de vida”. En la misma línea, remarcó que “cuando el Estado nacional se retira, La Rioja decide estar”, y sostuvo que “sin políticas públicas no hay igualdad posible; nadie se salva solo”.

El Plan Angelelli se desarrolla con recursos provinciales y bajo la conducción del gobernador Ricardo Quintela, en un contexto nacional marcado por la retracción de programas de infraestructura y vivienda.

Desde el territorio, la intendenta de Rosario Vera Peñaloza, Laura Carrizo Arce, destacó la continuidad de las políticas públicas locales y aseguró: “A pesar de los obstáculos, seguimos defendiendo un Estado presente, que abrace, escuche y contenga”. Además, señaló que “cada vivienda entregada es un acto concreto de justicia social”.

Por su parte, el intendente de Independencia, Claudio Akiki, resaltó el impacto del plan en el departamento y precisó que ya están "superando las 28 viviendas entregadas" y van por el resto que queda. En ese marco, agradeció el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y celebró a las familias beneficiarias: “A partir de hoy tienen su hogar totalmente renovado”.

La dimensión humana del Plan Angelelli quedó reflejada en el testimonio de Mari, una de las beneficiarias, quien expresó: “Para mí esto es el sueño más grande hecho realidad”. Contó que vivía junto a su hija en un espacio reducido y señaló que “esto no es solo una casa, es empezar de nuevo con dignidad”. También remarcó el valor simbólico del nuevo hogar: “Voy a recibir el Año Nuevo en mi propia casa, voy a poder festejar cumpleaños que nunca pude cumplir. Mi hija ahora tiene su lugar”.

Con mil viviendas entregadas, el Plan Angelelli no solo marca un número histórico para La Rioja, sino que reafirma una definición política centrada en poner a las personas en el centro, garantizar derechos y construir futuro aun en un escenario nacional adverso.