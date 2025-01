El atacante de Nueva Orleans que apoyó a Estado Islámico actuó solo, según el FBI

Agentes de policía en Nueva Orleans, Estados Unidos

El veterano del ejército estadounidense que mató a 14 personas al embestir con un camión a una multitud durante la festividad de Año Nuevo en Nueva Orleans había jurado lealtad a Estado Islámico y parecía haber realizado grabaciones en las que condenaba la música, las drogas y el alcohol.

Shamsud-Din Jabbar, de 42 años, natural de Texas y que había servido en Afganistán, actuó solo en el ataque, según informó el jueves el FBI.

Fue abatido en un tiroteo con la policía tras el ataque, en el que también resultaron heridas decenas de personas y que el FBI ha calificado como un acto terrorista.

"Fue premeditado y un acto malvado", dijo el subdirector adjunto del FBI Christopher Raia, y reafirmó la conclusión de que Jabbar estaba inspirado por Estado Islámico, el grupo miliciano con combatientes en Irak y Siria.

Raia dijo que los investigadores estaban estudiando el "camino hacia la radicalización" de Jabbar, aún sin saber cómo se transformó de veterano militar, agente inmobiliario y antiguo empleado de la importante firma de asuntos fiscales y consultoría Deloitte, en alguien que estaba "inspirado al 100% por Estado Islámico".

Una bandera de Estado Islámico ondeaba en un asta sujeta a la parte trasera del camión alquilado que se utilizó en el atentado.

El hermanastro de Jabbar también buscaba respuestas: dice que Shamsud-Din Jabbar había estado luchando por superar un reciente divorcio, pero que apenas unas semanas antes del ataque no mostraba signos de ira.

Según su hermanastro, Shamsud-Din Jabbar había renovado recientemente su fe musulmana tras haberla abandonado entre los 20 y los 30 años.

"Era inteligente, divertido, carismático, cariñoso, compasivo, humilde y, literalmente, no le haría daño ni a una mosca", dijo Abdur Rahim Jabbar a Reuters en una entrevista en su casa de Beaumont, Texas. "Por eso es tan devastador. Este grado de maldad no es propio de él. Nosotros también estamos tratando de entender qué cambió."

Dijo que su padre se derrumbó al enterarse de la noticia.

"(Nuestro padre) empezó a llorar. Decía 'no, no, mi hijo mayor no'", dijo Abdur Jabbar.

PROMESA DE MAYOR SEGURIDAD

La masacre en la famosa calle Bourbon del barrio francés de Nueva Orleans durante una celebración navideña y la explosión frente al Trump International Hotel de Las Vegas han provocado un inquietante comienzo de año en Estados Unidos.

El FBI dijo que hasta el momento no había encontrado ninguna relación definitiva entre el ataque de Nueva Orleans y la explosión del cibercamión en Las Vegas ese mismo día, que causó la muerte del conductor y heridas leves a siete personas.

Las fuerzas del orden de todo el país han prometido reforzar la seguridad en los próximos eventos multitudinarios.

Bourbon Street reabrió al público a primera hora del día. La ciudad también se está preparando para semanas de celebraciones de Mardi Gras, que comienzan el 6 de enero, y acogerá la Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano el mes que viene.

PROBLEMAS FAMILIARES Y FINANCIEROS

Jabbar se había enfrentado a problemas familiares y financieros durante los últimos años, según registros públicos y entrevistas.

Su padre sufrió un derrame cerebral en 2023 y él estaba ayudando a organizar su cuidado, dijo Abdur Jabbar. Esto sucedió poco después de divorciarse, en septiembre de 2022, de su segunda esposa, con la que tuvo un hijo, según consta en los registros judiciales.

Según el FBI, Jabbar condujo de Houston a Nueva Orleans el 31 de diciembre. La madrugada del atentado, entre la 1:29 y las 3:02 hora local, publicó cinco vídeos en Facebook en los que decía que apoyaba a Estado Islámico, según el FBI.

En el primer vídeo, Jabbar dijo que había planeado previamente hacer daño a su familia y amigos, pero que le preocupaba que la cobertura mediática no se centrara en la "guerra entre los creyentes y los incrédulos", dijo Raia.

Jabbar también dijo en los vídeos que se había unido a Estado Islámico antes del verano pasado y que había entregado su última voluntad y testamento, dijo Raia.

Los vídeos de vigilancia mostraban a Jabbar colocando dos artefactos explosivos improvisados en neveras unas horas antes del ataque en cruces alrededor de Bourbon Street. Ambos se desactivaron en el lugar de los hechos.

Con información de Reuters