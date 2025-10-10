Kim Jong-un presume de la posición de Corea del Norte en el aniversario del partido

Artistas actúan durante un evento que marca el 80 aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (WPK), en Pionyang, Corea del Norte

10 oct (Reuters) -Se esperaba que Corea del Norte organizara un desfile militar el viernes para mostrar su creciente poderío militar, mientras el líder Kim Jong-un decía que la posición mundial del país aumentaba día a día en un acto que conmemoraba la fundación de la fuerza gobernante, el Partido de los Trabajadores.

Al igual que en su visita del mes pasado a Pekín con motivo del aniversario de la Segunda Guerra Mundial en China, Kim, flanqueado por los líderes de sus aliados, calificó a su país de "miembro fiel de las fuerzas socialistas" y "baluarte de la independencia" frente a la amenaza de la hegemonía mundial de Occidente.

Kim rindió homenaje al legado del partido, del que dijo que no había cometido "ni un solo error ni equivocación" en sus 80 años de historia y que había conducido al país por un camino de ascenso apoyándose en la sabiduría y la fuerza del pueblo, según informó el viernes la agencia estatal de noticias KCNA.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hoy nos presentamos ante el mundo como un pueblo poderoso sin obstáculos que no podamos superar ni grandes logros que no podamos alcanzar", dijo en un discurso pronunciado el jueves en el estadio Primero de Mayo, al que asistieron delegaciones extranjeras de alto nivel, informó la KCNA.

Es probable que se celebre un desfile militar el viernes por la noche, según un oficial militar surcoreano, que mencionó indicios de ensayos en curso con soldados, misiles y equipamiento militar.

Corea del Norte, que posee armas nucleares, ha utilizado este tipo de desfiles, que suelen coincidir con aniversarios importantes y que últimamente se celebran por la noche, como una ostentosa muestra de su creciente poderío militar, en los que despliega misiles balísticos y material militar cada vez más avanzados.

El desfile de esta semana está siendo observado por altos cargos y analistas por la posible exhibición del último misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) propulsado por combustible sólido con un alcance que puede alcanzar la parte continental de Estados Unidos.

En el podio central del abarrotado estadio del Primero de Mayo, Kim estuvo acompañado el jueves por el primer ministro chino, Li Qiang, el líder vietnamita, To Lam, y el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev. También asistieron delegaciones extranjeras y diplomáticos.

La gran multitud reunida estalló en vítores "que sacudieron el cielo nocturno de la capital", y las celebraciones nocturnas incluyeron espectáculos masivos y representaciones artísticas, dijo KCNA.

Kim recibió con una guardia de honor al jefe del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, que encabeza una amplia delegación gubernamental, y mantuvo conversaciones sobre el avance de la cooperación para hacer frente a los desafíos globales, dijo la KCNA.

Mientras que las sanciones internacionales contra Pionyang han limitado la cooperación, el numeroso séquito de Lam demuestra que Hanói quiere mejorar sus conexiones duraderas de la Guerra Fría, dijo Khang Vu, profesor visitante de política de Asia Oriental en el Boston College.

Vietnam y Corea del Norte se ven mutuamente como importantes socios económicos potenciales, dijo Vu. "Vietnam también puede ser útil para que Corea del Norte se comunique con Occidente cuando Rusia está siendo aislada, mientras que China ha suscitado mucho escepticismo", afirmó.

Kim también mantuvo conversaciones con el primer ministro chino, donde dijeron que la visita marcó un "nuevo capítulo" en el avance de los lazos de los dos países bajo sus líderes supremos y se comprometieron a ampliar el diálogo estratégico y los intercambios de alto nivel, dijo KCNA.

Con información de Reuters