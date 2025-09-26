Al menos personas 100 habrían muerto en derrumbe de mina en Nigeria, dicen residentes

Al menos 100 personas habrían muerto por el derrumbe de una mina de oro en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, informaron el viernes supervivientes y residentes.

El pozo de la mina de Kadauri, en el área de gobierno local de Maru, se derrumbó el jueves mientras decenas de mineros artesanales trabajaban bajo tierra, dijeron testigos a Reuters. Las operaciones de rescate continuaban el viernes.

Sanusi Auwal, un residente que participa en las labores de rescate, dijo que se habían recuperado al menos 13 cadáveres de entre los escombros, entre ellos el de su primo. "Más de 100 mineros se vieron implicados durante el derrumbe", dijo Auwal a Reuters por teléfono.

"Tenemos suerte de haber sido rescatados con vida. De más de 100 personas, sólo nos rescataron a 15", dijo Isa Sani, que actualmente recibe tratamiento por las heridas sufridas.

Muhammadu Isa, de la asociación de mineros del estado de Zamfara, confirmó el incidente y añadió que algunos socorritas también se asfixiaron mientras intentaban desenterrar a las víctimas.

El portavoz de la policía de Zamfara, Yazid Abubakar, no respondió de inmediato a las llamadas y mensajes de texto en busca de comentarios.

La minería ilegal es habitual en Zamfara, donde las bandas armadas suelen controlar los yacimientos de oro, lo que alimenta la violencia y los accidentes mortales.

Con información de Reuters