Patrushev, halcón del Kremlin, insta a Japón a detener la "militarización" hacia Rusia y China

Uno de los más altos halcones del Kremlin, Nikolai Patrushev, espera que Japón deje de seguir una política de militarización hacia Rusia y China, dijo en unas declaraciones publicadas el martes, expresando su preocupación por que la OTAN pueda utilizar su flota en combate.

Ex oficial del KGB y guerrero de la Guerra Fría que elaboró la estrategia de seguridad nacional del Kremlin, Patrushev afirmó, sin aportar pruebas, que la OTAN pretende utilizar la flota japonesa para llevar a cabo operaciones de combate en algunas partes del mundo.

"Uno quisiera creer que el sentido común prevalecerá entre las élites japonesas y dejarán de seguir una política suicida de militarización y de hacer sonar las armas ante dos de los Estados vecinos más poderosos: Rusia y China", declaró al medio de noticias Argumenty I Fakty.

"Pero mientras esto continúe, desde luego no podemos quedarnos de brazos cruzados."

Las declaraciones se producen mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, realiza un inusual viaje de cuatro días a China para asistir el miércoles a un desfile militar en la plaza de Tiananmén que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial tras la rendición formal de Japón.

Antes de la masiva exhibición pública de las modernizadas fuerzas armadas chinas, Pekín ha montado una campaña en la que afirma que China y la antigua Unión Soviética desempeñaron un papel fundamental en los teatros asiático y europeo durante la Segunda Guerra Mundial.

Los lazos entre China y Rusia sirven de "fuente de estabilidad para la paz mundial", declaró la semana pasada el presidente Xi Jinping.

Rusia y Japón nunca firmaron un tratado formal de paz para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, siendo el principal obstáculo una disputa territorial no resuelta sobre las islas Kuriles, conocidas en Japón como Territorios del Norte.

"La Armada japonesa coopera estrechamente con la flota de la OTAN; en cualquier momento puede integrarse en los formatos de la coalición occidental", declaró Patrushev.

Con información de Reuters