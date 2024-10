Diego Valenzuela criticó el mal estado de La Rambla de Mar del Plata: la provincia de Buenos Aires inicia obras

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, estuvo de recorrida por la ciudad de Mar del Plata en donde participó con una exposición en el Coloquio Idea 2024.

Valenzuela mantiene una intensa actividad con frecuentes recorridas por diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata, el jefe comunal recorrió fábricas y varios puntos emblemáticos de la ciudad balnearia, entre ellos la tradicional Rambla.

Valenzuela criticó el mal estado de esa típica zona turística de La Feliz, espacio donde están los dos famosos lobos marinos representados. Grafittis, locales vandalizados y cerrados, suciedad, roturas y luminarias en mal estado son algunos de los lamentables paisajes que se pueden ver en el tradicional paseo marplatense.

“Los argentinos que visitan Mar del Plata no saben que la emblemática rambla no depende del Municipio, sino del gobierno provincial. Su estado es lamentable, casi marginal. Es hora de que se la ponga en valor como merece o se la ceda al intendente para una mejor administración!", publicó Valenzuela en la red social X.

Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicó un comunicado en que afirma que “pondrá en valor la Rambla de Mar del Plata”. Valenzuela retrucó: “Luego de este comentario que se viralizó en X, la provincia de Buenos Aires anuncia la puesta en valor de la rambla de Mar del Plata. En buena hora, por el bien de la ciudad, de sus vecinos y de los muchos turistas que la disfrutan cada año!”. ¿Casualidad?

Por su parte, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, hace un meses declaró: “Escuché que el gobernador anunció nuevamente la Rambla. Película repetida. Yo no estoy para anunciar cosas que no puedo cumplir. Cuando se anuncia hay que llevarla adelante”. Montenegro sostuvo que no pretende “hacer una discusión política”, y afirmó que “como marplatense” quiere “que la Rambla esté linda”. Pero recalcó: “Los marplatenses sabemos que es provincial, que es algo que nos merecemos desde hace muchos años”. Y pidió “que se deje de anunciar y que se haga”.