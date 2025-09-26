Trump dice que estudiaría trasladar partidos del Mundial de ciudades que no considere seguras

Foto de archivo del Presidente de EEUU Donald Trump con la Copa del Mundo en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que evaluará reubicar los partidos del Mundial 2026 de las ciudades que no considere seguras, meses antes de que su país coorganice el torneo junto a Canadá y México.

Once ciudades estadounidenses acogerán partidos, incluida la final en Nueva York/Nueva Jersey, en la mayor edición de la historia del torneo.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de trasladar los partidos de las ciudades que no cooperen con sus iniciativas sobre inmigración y delincuencia, Trump dijo que eso está sobre la mesa durante unas declaraciones realizadas en el Despacho Oval el jueves.

"Si creo que no es seguro, lo trasladaremos a otra ciudad", dijo el mandatario republicano.

No quedó claro de inmediato si Trump tendría esa autoridad. Reuters se puso en contacto con la FIFA en busca de comentarios.

Un periodista en la sesión informativa del Despacho Oval citó dos ciudades -San Francisco y Seattle, controladas por los demócratas- como posibles objetivos para que se les revoque la organización del Mundial.

Reuters se ha puesto en contacto con los comités anfitriones de ambas ciudades para hacer comentarios.

Trump envió este año a cientos de soldados a Washington, D.C., bajo control demócrata, para apoyar una ofensiva federal contra lo que llamó una epidemia de delincuencia.

(Editado en español por Carlos Serrano)