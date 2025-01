Lágrimas y conmoción de migrantes en México al truncar Trump sus sueños de entrar a EEUU

Sofía Méndez, una migrante de Honduras, utiliza una aplicación CBP One en Piedras Negras

Nidia Montenegro huyó de la violencia y la pobreza en Venezuela, sobrevivió a un secuestro en su viaje hacia el norte de México y llegó a la ciudad fronteriza de Tijuana el domingo para una cita de asilo en Estados Unidos que finalmente la reuniría con su hijo que vive en Nueva York.

Esa cita está ahora cancelada.

Mientras el presidente Donald Trump declaraba una emergencia nacional en la frontera sur, migrantes que esperaban en México revisaban nerviosos la aplicación del gobierno estadounidense conocida como CBP One, mediante la cual muchos han podido programar citas para solicitar asilo. Al actualizar la aplicación, les llegó una alerta: "Las citas existentes programadas a través de CBP One ya no son válidas".

La conmoción recorrió el albergue de Tijuana, a escasos metros de la frontera.

"No me lo puedo creer", dijo Montenegro, de 52 años, con lágrimas corriendo por su mejilla. "No, Dios, no", lamentó.

Las autoridades fronterizas estadounidenses confirmaron que habían cerrado la aplicación y cancelado las citas existentes.

Montenegro es una de los miles de migrantes que vieron truncadas sus esperanzas de llegar legalmente a Estados Unidos en los días y semanas previos a sus citas.

A su alrededor, otros inmigrantes lloraban mientras intentaban cargar la aplicación una y otra vez y la desesperación iba en aumento. Algunos recibieron correos electrónicos cancelando sus citas, otros recibieron la alerta y algunos simplemente no pudieron abrir la aplicación.

La medida representa uno de los primeros cambios introducidos por la administración Trump, quien prometió en su discurso inaugural enviar tropas a la frontera entre Estados Unidos y México, aumentar las deportaciones y designar a los cárteles criminales como organizaciones terroristas extranjeras.

Reuters ha seguido el viaje de Montenegro durante dos meses, desde la emoción cuando consiguió una cita para el miércoles 22 de enero -apenas dos días después de que Trump asumiera la presidencia- hasta la decepción cuando fue borrada.

En otros lugares de la frontera se vivieron escenas similares.

En Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas, varios migrantes con citas con CBP One programadas para más tarde el lunes recibieron el aviso de que habían sido canceladas.

"Ya terminó, ya lo eliminaron", dijo Margelis Tinoco, de Colombia, quien viajaba con su esposo e hijo. "Ya lo bloquearon", le dijo a su hijo de 13 años. "¿Qué podemos hacer, mijo? Nada", añadió.

En Piedras Negras, frente a Eagle Pass, Texas, se rechazaba a migrantes con cita previa. Se agarraban a mochilas y mantas mientras descansaban contra una pared, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Algunos enviaban, entre lágrimas, mensajes de voz a sus familiares.

Para Montenegro, es un cambio aplastante. Llegó a Tijuana el domingo llena de optimismo y emocionada por reunirse en Nueva York con su hijo de 24 años, al que vio por última vez hace más de un año. "Hoy mi vida comienza de nuevo", dijo entonces a Reuters, llena de sonrisas.

El año pasado fue secuestrada junto a dos sobrinos y decenas de personas, entre ellas niños, el día que llegó al sur de México procedente de Guatemala. Dos días más tarde, el grupo consiguió escapar, pero ella arrastra desde entonces el trauma del incidente.

Ahora no sabe qué hacer, varada en una ciudad extranjera a miles de kilómetros de su hogar y a un paso del país donde esperaba empezar una nueva vida.

Todavía en estado de shock, no puede dejar de lado la esperanza que ha albergado desde que se confirmó su cita. Incluso cuando oye hablar de otros a los que se rechaza en la frontera, insiste: "Voy a ir a mi cita".

