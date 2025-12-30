Incremento de aranceles de México a China entrará en vigor el jueves

Visita de los medios de comunicación a la planta del fabricante de automóviles chino JAC Motors en Ciudad Sahagún

El incremento de aranceles que México aprobó recientemente para las importaciones provenientes de China y otros ‍países mayoritariamente asiáticos, y ⁠con los que la nación latinoamericana no tiene acuerdos comerciales, entrará en vigencia el jueves, informó el martes la Secretaría de Economía.

La medida, que fue aprobada a principios de diciembre en el Congreso a pesar de la férrea resistencia de China, que dijo que espera que México la corrija "cuanto antes", sube, en su mayoría hasta un 35%, los aranceles para las ‌importaciones de miles de productos, entre ellos, ⁠automóviles, autopartes, textiles, ropa, plásticos y ⁠acero procedentes de países sin tratado comercial con México, como China, India, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, entre otros.

El gobierno ‍de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que la medida busca fortalecer la producción nacional ⁠y abordar los desequilibrios comerciales y ‌que "no está dirigida a ningún país en particular".

Sin embargo, analistas y el sector privado sostienen que los objetivos más importantes son apaciguar al gobierno estadounidense antes de la próxima revisión del acuerdo comercial de Norteamérica (TMEC) y asegurar ‌unos 3,760 ‌millones de dólares adicionales en ingresos gubernamentales el próximo año, mientras México busca seguir reduciendo su déficit fiscal.

"Esta modificación a los aranceles tiene por objeto principal salvaguardar cerca de 350,000 empleos en el país ​en sectores sensibles como calzado, textiles, vestido, acero y automotriz, así como contribuir a la reindustrialización soberana, sostenible e incluyente", dijo la Secretaría de Economía en un comunicado.

"Permitirá consolidar un nuevo modelo de desarrollo económico que fortalezca la competitividad interna de nuestro país corrigiendo distorsiones comerciales y la alta dependencia de ‍importaciones", agregó. Los aranceles planteados inicialmente en septiembre surtieron cambios en el Congreso luego de una fuerte presión de la industria local, que aseguró que sus costos se incrementarían por la alta dependencia de componentes chinos.

La Secretaría de Economía explicó que ​la medida está vinculada al "Plan México", una estrategia del gobierno de Sheinbaum que busca, entre otras cosas, elevar 15% el contenido nacional ​en las cadenas productivas, incrementar la inversión nacional hasta el 28% del PIB y generar 1.5 millones de ⁠nuevos empleos para lograr que el consumo nacional tenga cada vez más proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas instaladas en México.

Con información de Reuters