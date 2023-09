Rige alerta naranja por viento Zonda en sectores de San Juan, La Rioja y Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy un alerta naranja por viento Zonda para sectores de San Juan, Mendoza y La Rioja que serán afectados por ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora (km/h), mientras que regían alertas de nivel amarillo por viento Zonda de menor intensidad en localidades de Catamarca, La Rioja y Mendoza, por viento en zonas cordilleranas de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, y por tormentas en Corrientes y Entre Ríos.

El nivel naranja que implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", comprendía hoy a la franja central de la provincia de San Juan, en sectores como la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y de Sarmiento; a una porción del sudoeste de La Rioja, en las precordilleras de Coronel Felipe Varela y de General Lamadrid; y a un sector del noroeste de Mendoza, en la precordillera de Las Heras y de Luján de Cuyo.

En esas zonas se espera para esta tarde viento Zonda, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h, según pronosticó el SMN.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de baja humedad relativa.

Para la población de esos sectores, el organismo meteorológico recomendó asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse lejos de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas; no estacionar vehículos bajo los árboles; y mantener cerradas las viviendas de la manera más hermética posible.

Por viento Zonda de menor intensidad regían alertas de nivel amarillo para el centro de Catamarca, el centro de La Rioja, en localidades como Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza e Independencia, y para gran parte del centro y sur de Mendoza, en ciudades como Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de Tunuyán, General Alvear y la zona baja de San Rafael.

El área bajo alerta amarillo será afectada esta tarde por viento Zonda, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, pudiendo ser superiores en forma puntual.

Por otro lado, el organismo meteorológico emitió otro alerta amarillo por vientos para la cordillera de Catamarca, la Rioja, San Juan, y una porción del noroeste de Mendoza, en la cordillera de Las Heras, de Luján de Cuyo y de Tupungato.

Las zonas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superiores en forma puntual.

El resto del área tendrá vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, según precisó el SMN, que recomendó a los habitantes evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Por último, el SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, para gran parte de Corrientes, con excepción del extremo norte y oeste, y para el norte de Entre Ríos, en Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Se espera que las tormentas estén acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros.

Por el nivel amarillo que refiere a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", el SMN pidió a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Con información de Télam