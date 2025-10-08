Denuncian a Meloni y dos ministros italianos ante la CPI por presunta complicidad en genocidio

FOTO DE ARCHIVO: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llega el día de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague, Dinamarca

(Reuters) -La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo el martes que ella y dos de sus ministros habían sido denunciados ante la Corte Penal Internacional por presunta complicidad en genocidio en relación con la ofensiva israelí en Gaza.

En una entrevista concedida a la televisión pública RAI, Meloni dijo que habían sido denunciados los ministros de Defensa, Guido Crosetto, y de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y "creo" que también Roberto Cingolani, jefe del grupo de defensa Leonardo .

"No creo que haya otro caso igual en el mundo ni en la historia", afirmó Meloni.

No dio detalles sobre quién había presentado la denuncia contra ella y sus ministros.

Italia ha sido testigo de una serie de manifestaciones durante la última semana, que han sacado a cientos de miles de personas a las calles para protestar contra los asesinatos masivos en Gaza y muchos manifestantes también han apuntado a Meloni.

Su Gobierno de derechas, por lo general firme partidario de Israel, se ha distanciado recientemente de lo que califica de ofensiva "desproporcionada" en Gaza, pero no ha roto ningún vínculo comercial o diplomático, ni ha reconocido el Estado de Palestina.

El asalto israelí a Gaza comenzó después de que hombres armados del grupo militante palestino Hamás mataran a unas 1.200 personas y tomaran 251 rehenes, según los recuentos israelíes, en un ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

La respuesta de Israel ha matado a más de 67.000 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Israel niega las acusaciones de genocidio.

Meloni dijo estar "sorprendida" por la acusación de complicidad en genocidio porque "cualquiera que conozca la situación sabe que Italia no ha autorizado nuevos, digamos, suministros de armas a Israel tras el 7 de octubre".

En respuesta a sus declaraciones, un portavoz de Leonardo dijo que Cingolani ya había expresado la postura de la empresa en una entrevista concedida al diario Corriere della Sera el mes pasado, cuando dijo que la sugerencia de que era cómplice de genocidio era "un montaje muy grave".

En otras declaraciones, Meloni dijo que creía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había llegado a la conclusión de que Rusia no estaba interesada en un acuerdo de paz con Ucrania.

"Ante esta negativa de (el presidente ruso, Vladímir) Putin (...) el único camino es presionar, seguir apoyando a Ucrania e imponer sanciones", dijo.

Con información de Reuters