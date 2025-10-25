La tormenta tropical Melissa ya es un huracán, según el CNH

Preparativos ante la tormenta tropical Melissa, en Kingston

ters) -La tormenta tropical Melissa se ha fortalecido hasta convertirse en huracán y se espera que se convierta en uno de gran intensidad al final del fin de semana, informó el sábado el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

El huracán Melissa se encuentra a unos 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe en Haití, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, dijo el CNH en su último aviso.

Hay un aviso de huracán para Jamaica, y el CNH dijo que se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales en partes del sur de La Española y Jamaica hasta principios de la próxima semana.

Se espera que el centro de Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica durante el fin de semana y principios de la próxima semana, dijo el NHC, añadiendo que podría estar cerca o sobre el este de Cuba a mediados de la próxima semana.

Una vigilancia de huracán está en vigor para la península suroeste de Haití, desde Puerto Príncipe hasta la frontera con la República Dominicana, según el aviso del CNH.

Con información de Reuters