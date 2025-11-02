Jamaica teme escasez de alimentos por el impacto del huracán Melissa en las granjas locales

Secuelas del huracán Melissa en Jamaica

Jamaica, 2 nov (Reuters) -Diseñada para resistir vientos de 240 km/h, la granja de huevos que Osbourne Brumley construyó con los ahorros de toda su vida en la parroquia de Santa Isabel, al oeste de Jamaica, no fue rival para el huracán Melissa, de categoría 5.

El martes, los vientos de 298 km/h de Melissa azotaron el oeste de la isla, dañando las instalaciones de Brumley y matando a miles de gallinas.

Santa Isabel, considerada el granero de Jamaica, fue duramente golpeada por la tormenta, que arrasó campos de ñames, calabazas, patatas y mandioca en el oeste del país y causó pérdidas entre el ganado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

SE TEME ESCASEZ DE HUEVOS

Los daños han hecho temer que el país de 2,8 millones de habitantes, donde al menos 28 personas murieron a causa de la tormenta, se enfrente a una escasez de alimentos básicos mientras los agricultores luchan por recuperarse y volver a sembrar.

Brumley, de 69 años, que prevé pérdidas en su inversión no asegurada de 540 millones de dólares jamaicanos (3,37 millones de dólares), advierte que el duro golpe de Melissa podría desencadenar una escasez "masiva" de huevos en la isla.

La tormenta arrancó los tejados de dos pajareras y derrumbó el pesado silo metálico de pienso y otros equipos. Sin electricidad para los comederos automáticos y con la escasez de personal provocada por la tormenta, Brumley teme que las aves restantes perezcan pronto.

La otra granja de Brumley en Springfield, a 16 km de distancia, también quedó destruida. El conjunto de sus instalaciones producía 75.000 huevos diarios, que abastecían a más de 200 supermercados de seis parroquias y 14 hoteles.

"Van a tener problemas", dijo. "No hay ninguna otra granja de huevos en Jamaica del tamaño de la mía".

Antes de Melissa, los huevos ya escaseaban tras el paso del huracán Beryl, que rozó la costa sur de Jamaica en julio de 2024 como tormenta de categoría 4, dañando cultivos y ganado en las parroquias agrícolas de Clarendon, Manchester y St. Elizabeth y produciendo escasez temporal de verduras y hortalizas.

"Nos van a faltar alimentos", dijo Ricardo Williams, de 33 años, que ayuda a su padre a cultivar mandioca, maíz, patatas y calabazas en Mitcham, Santa Isabel.

Otros agricultores coincidieron en señalar que las pérdidas de ganado y los campos destruidos significan que algunas cosechas no volverán hasta febrero por lo menos, y que en los casos en que los productos sobrevivan, algunos precios podrían duplicarse.

PLAN AGRÍCOLA

El Ministro de Agricultura, Floyd Green, dijo que Melissa tendrá "un efecto devastador en nuestro sector agrícola", ya que algunas de las parroquias más afectadas son también las más productivas. El alcance total de los daños, añadió, no se conocerá hasta que finalicen las evaluaciones esta semana.

Una vez concluida la evaluación, un grupo de trabajo de recuperación diseñará un plan para aumentar la producción de las parroquias menos afectadas. La ayuda también procederá de socios internacionales y de los fondos de seguros contra catástrofes de Jamaica. Mientras tanto, el país dependerá más de las importaciones, como los huevos líquidos, para estabilizar los suministros.

"No va a ser una recuperación rápida", reconoció Green, pero expresó su confianza en la capacidad de recuperación de los agricultores. "En cuanto les ofrezcas oportunidades y les facilites volver a empezar, lo harán".

Con información de Reuters