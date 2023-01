Ricardo Quintela: “Intentamos recuperar la soberanía política y minera”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela dialogó en la mañana de este martes con medios respecto del fallo de la Corte Suprema y el pedido de juicio político a sus integrantes; el Litio como recurso estratégico y, diferentes temas atinentes a la realidad política y social de la Provincia. “Lo que intentamos es recuperar la soberanía política y minera”, puntualizó.

Por estos días, las provincias solicitan el juicio político a los integrantes de la Corte por el polémico fallo sobre la coparticipación a CABA. “El juicio político está presentado y lo importante es la sustanciación del mismo, y que podamos visualizar el conjunto del pueblo el motivo por el que iniciamos el juicio”, expuso el primer mandatario riojano.

A su modo de ver, es un “ataque al federalismo y una coparticipación que no corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, lo que genera una ralentización aún más producto del ordenamiento de gastos que hace el ministro Massa, y se está profundizando aún más esa asimetría, teniendo en cuenta que si le vamos a dar más de 200 mil millones a Larreta para que haga su campaña”.

“Este fallo afecta muchísimo al resto de los distritos. Estamos atrasados en el pago de certificados de obra por ejemplo en las viviendas que se debe octubre, noviembre y diciembre, y se ralentizó la entrega de viviendas porque no tenemos fondos”, explicó.

Por otro lado, respecto del reclamo de las provincias del interior y los 11 gobernadores que firmaron el pedido de juicio político dijo que “no puedo opinar de la decisión de quienes no firmaron la nota, pero si la nota inicial, y estoy absolutamente convencido que van a acompañar”.

“Están de acuerdo a defender a rajatabla el federalismo y los fondos que legítimamente nos corresponde a las provincias”, afirmó y agregó: “Sabemos que van a defender los intereses de sus provincias”.

Respecto de la declaración del Litio como Recurso Estratégico Provincial, el Gobernador dijo que: “lo que implica es que todos los que tenían licencia o permiso para explorar, cosa que no generaron ningún puesto de trabajo, decidimos la caducidad de las mismas y que todos vuelvan a la provincia de La Rioja”.

“Fueron otorgados con un sistema de 1800, del código minero de esa época que quien otorgaba era un funcionario de tercer nivel. Caducan las licencias y queremos que vengan inversiones, pero primero queremos saber cuál es el negocio con la Provincia, con la Nación y de qué manera le agregamos valor al litio en la provincia”, continuó.

Respecto de la licencia social, y de qué manera pueden participar distintas partes en la explotación del recurso dijo que, “antes se entregaba la licencia, se hacia un sistema de exploración y luego lo vendía. La provincia ni siquiera se beneficiaba (…)”.

“Queremos conversar con las empresas, que hablen con quienes representan a los verdaderos propietarios del mineral y ver qué beneficios tiene la provincia porque si no se llevan la riqueza del país, y nosotros nos quedamos con los desechos”, indicó.

Sobre las elecciones y el Frente de Todos, Quintela señaló: “es una obligación y un deber de mantener el frente unido, con un programa de gobierno sin mirar para atrás pero sí plantear hacia adelante”.

“Seguramente vamos a ganar, porque la realidad de las provincias argentinas nada tiene que ver con lo que dicen los medios hegemónicos”, deslizó.

“El juicio político es un elemento constitucional que se utiliza en defensa de los ciudadanos, entendiendo que son quienes atacan el federalismo y los beneficios de la provincia, y la connivencia de los miembros de la Corte con el jefe de gobierno de la Ciudad”, añadió.

Sostuvo en ese mismo marco que, “quieren invisibilizar el fondo de la cuestión planteando una cuestión de formas”.

“Consideramos que la Corte no está a la altura moral y ética de fallar en defensa de los derechos de los argentinos”, agregó Quintela.

“Creo que hace falta que nos encontremos los integrantes del Frente, y buscar a quienes se alejaron del Frente o del PJ, y convocarlos a todos porque la mesa del peronismo es para todas y todos los argentinos, y mucho más para los compañeros”, finalizó.

Caso Arco Iris

El gobernador fue consultado por el Caso Arco Iris y el fallo judicial que obliga a una madre a revincular a su hija con el padre, tras denuncias de presunto abuso sexual por parte del abuelo paterno: “Es un tema de la justicia en la que no me quiero inmiscuir. Conozco a ambas familias que son excelentes”.

En ese sentido consideró que “la potestad es de la Provincia y no podemos perder la jurisdicción de evaluar el caso. Buenos Aires no conoce la situación de la Provincia”.

“Sería importante que una comisión venga con la mamá y las garantías de la protección de ellas están. Queremos que vengan a conocer el expediente, a ambas familias para saber cuál es la situación”, indicó.

Ante la posibilidad que la madre quede detenida como indica en los medios nacionales, el primer mandatario dijo: “la policía y el ministro de seguridad dijo que eso no va a suceder, aunque para la justicia la madre está en falta”.

“Lo que me molesta es que se opina sin conocer la provincia y sin conocer los casos en territorio”, apuntó.

“No van a tener detención ni amenazas eso no va a suceder”, afirmó y comentó: “Yo hablé personalmente con los miembros del Tribunal Superior de Justicia porque hay un padre que está desesperado y cuestiona tanto a la justicia como al gobierno”.

“Que vengan con la comisión de DD.HH y que puedan conversar con todos los actores que participan en esta situación dolorosa”, asumió.

Sobre el caso puntual, dijo: “es importante escuchar ambas campanas y ver lo que dice el expediente para opinar con propiedad”.