Petroleros alcanzados por drones cerca de la terminal de CPC, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Una vista interior muestra una nueva estación de bombeo del Consorcio del Oleoducto del Caspio

‍Dos petroleros gestionados por Grecia fueron alcanzados por drones el martes cerca de ‍la terminal del ⁠Consorcio del Oleoducto del Caspio, que gestiona alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo de Kazajistán, según seis fuentes.

Uno de los petroleros, el Delta Harmony, está gestionado por la griega Delta Tankers, según datos de LSEG, y según las fuentes se esperaba que ‌cargara petróleo de Tengizchevroil.

El otro, Matilda, ⁠está gestionado por la ⁠griega Thenamaris y se esperaba que cargara petróleo de Karachaganak, añadieron las fuentes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más tarde se ‍reportó que otros dos petroleros, el Freud y el Delta Supreme, ⁠también fueron alcanzados por drones ‌cerca de la terminal rusa del CPC en el Mar Negro, con lo que el número total de buques atacados por drones asciende a cuatro, según tres ‌fuentes.

Un ‌funcionario de Thenamaris confirmó que el Matilda fue alcanzado por dos drones mientras esperaba en condiciones de lastre a 30 millas de CPC.

"No hubo heridos ​y el buque sufrió daños menores en las estructuras de cubierta según una evaluación inicial, que es totalmente reparable. El buque, en condiciones de navegar, se aleja ahora de la zona", declaró el responsable de la empresa.

Delta Tankers ‍no respondió de inmediato a la solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Dos fuentes de seguridad marítima señalaron que, al parecer, se produjo un incendio a bordo que fue extinguido rápidamente. ​CPC declinó hacer comentarios sobre el ataque.

El oleoducto de CPC transporta petróleo a la terminal ​Yuzhnaya Ozereyevka del Mar Negro, cerca de Novorossiisk, en el sur de Rusia.

Con información de Reuters