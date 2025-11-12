El Parlamento de Kazajistán aprueba una ley contra la "propaganda LGBT"

FOTO DE ARCHIVO: El presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev asiste a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, Rusia

, 12 nov (Reuters) -La Cámara Baja del Parlamento de Kazajistán aprobó el miércoles una ley que prohíbe la "propaganda LGBT" en internet o en los medios de comunicación, imponiendo multas a los infractores y hasta 10 días de cárcel a los reincidentes.

La ley se asemeja a otras aprobadas en países como Rusia, Georgia y Hungría. Ahora se enviará al Senado kazajo, donde probablemente se apruebe.

El presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, cuya firma es necesaria para que el proyecto se convierta en ley, ha insistido repetidamente en los últimos meses en la necesidad de mantener lo que él denomina "valores tradicionales".

Los legisladores del Parlamento, controlado por los partidos leales a Tokayev, votaron unánimemente a favor de la prohibición.

Grupos de derechos humanos habían advertido contra la aprobación de la ley. La Asociación Internacional de Derechos Humanos (IPHR, por sus siglas en inglés), con sede en Bélgica, afirmó que "violaría flagrantemente los compromisos internacionales de Kazajistán en materia de derechos humanos".

Kazajistán, país de mayoría musulmana, pero ampliamente laico, legalizó la homosexualidad en la década de 1990, aunque sus actitudes siguen siendo profundamente conservadoras.

El ministro de Educación kazajo, Gani Beisembayev, dijo a los legisladores en apoyo del proyecto de ley: "Los niños y adolescentes están expuestos cada día a información en internet que puede tener un impacto negativo en sus ideas sobre la familia, la moralidad y el futuro."

