Acusan de fraude a fiscal de Nueva York que le ganó un juicio contra Trump

FOTO ARCHIVO: La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ofrece una rueda de prensa tras una sentencia contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en Nueva York

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una enemiga de Donald Trump, fue acusada de fraude bancario el jueves, dijo una persona conocedora del asunto, mientras el Gobierno busca usar su poder contra aquellos que han investigado al presidente o se han resistido públicamente a su agenda.

Trump, un republicano que hizo campaña para la reelección envuelto en una serie de problemas legales, ha atacado repetidamente a James en las redes sociales y en mítines políticos como una enemiga.

La imputación de James se da después de que el 25 de septiembre un gran jurado de Virginia acusó al exdirector del FBI James Comey de hacer declaraciones falsas y obstruir una investigación del Congreso.

Comey ha dicho que es inocente. Trump ha atacado regularmente su manejo de la investigación del FBI que detalló los contactos entre Rusia y la campaña de Trump en 2016.

James es una de varios fiscales generales de estados demócratas que han buscado bloquear medidas de la administración Trump.

La fiscal es conocida por presentar un caso de fraude civil contra Trump y su empresa inmobiliaria familiar en 2022. El caso resultó en una multa de 454,2 millones de dólares contra Trump después de que un juez determinó que había exagerado fraudulentamente su patrimonio neto para engañar a los prestamistas.

En agosto, un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló la multa, que había ascendido a más de 500 millones de dólares con intereses, pero mantuvo la conclusión del juez de primera instancia de que Trump era responsable de fraude.

Tanto Trump como la oficina de James han presentado un recurso ante el más alto tribunal del estado.

Trump ha negado haber actuado mal y ha acusado a la oficina de James de presentar el caso contra él por razones políticas.

Con información de Reuters