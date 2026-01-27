Tras 844 días, los israelíes apagarán el reloj que contaba la duración del cautiverio de los rehenes

FOTO DE ARCHIVO. Un reloj que cuenta los días transcurridos desde que Hamás tomó rehenes durante el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel en un rascacielos de Tel Aviv, Israel

El reloj de una plaza de Tel Aviv que se convirtió en punto de encuentro de los israelíes que exigían la liberación de los rehenes tomados durante el ataque ‍de Hamás de octubre de 2023 se apagará ⁠el martes, 844 días después de que empezara a contar la duración de su cautiverio.

El apagado se produce tras el descubrimiento en Gaza del cadáver del rehén que quedaba, anunciado el lunes por el ejército israelí. Ran Gvili, de 24 años, era un agente de policía fuera de servicio que se recuperaba de una lesión y que murió luchando contra milicianos que se infiltraron en Israel durante el ataque de 2023.

La madre de Gvili, Talik, en declaraciones a la prensa a última hora del lunes, después de que se recuperara el cuerpo de su hijo, dio las gracias a quienes habían apoyado a la familia durante los 27 meses transcurridos desde el ‌ataque de 2023.

"Tenemos un cierre. Rani regresó a casa como un héroe israelí, de ⁠verdad, un héroe israelí, y somos quienes más orgullosos estamos de ⁠él en el mundo", dijo.

MOMENTO DE SANACIÓN NACIONAL

En Israel, el regreso del último rehén se ha anticipado como un momento de sanación nacional. El ataque de Hamás, la matanza de judíos más sangrienta desde el Holocausto, ‍se ha considerado el acontecimiento más traumático de la historia del país.

También completa un aspecto central de la fase inicial del plan del presidente Donald Trump para poner fin ⁠a la guerra. La segunda fase, que Washington ‌anunció que había comenzado a principios de este mes, incluye la reapertura de la frontera gazatí de Ráfah con Egipto.

Nour Daher, un palestino de 31 años de Gaza, dijo que estaba esperando la reapertura de la frontera para poder buscar tratamiento médico para un defecto cardíaco fuera del territorio devastado por la guerra.

"Tengo la documentación médica. Me registré en la OMS (Organización Mundial de la Salud). Ahora estoy esperando a que mi ‌nombre aparezca en ‌sus listas", dijo. "La última vez que lo comprobé, me dijeron que estaban esperando a un país dispuesto a aceptar mi caso".

"Tengo la esperanza de que mi problema termine por fin", dijo Daher, describiendo ataques casi diarios de fuertes palpitaciones.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó sus ataques, miles de israelíes se habían reunido casi todas las semanas en Tel ​Aviv en un lugar que llegó a conocerse como la Plaza de los Rehenes, en la que pedían la liberación de todos los rehenes.

LAS FAMILIAS SE REUNIRÁN EN UNA CEREMONIA EN TEL AVIV

La hermana de Ran Gvili, Shira, junto con antiguos rehenes y familiares, participarán el martes en una ceremonia pública en la plaza de Tel Aviv cuando se apague el reloj, informó el Foro de Rehenes y Familiares, que recabó el apoyo público para los secuestrados el 7 de octubre y sus familias.

Gvili recibió un disparo cuando defendía el "kibutz" Alumim, una comunidad del sur de ‍Israel cercana a la frontera con Gaza. Fue llevado a Gaza por miembros de otro grupo miliciano palestino que se unió al ataque de Hamás, la Yihad Islámica, según funcionarios israelíes.

La entrega de todos los rehenes vivos y muertos restantes era un compromiso fundamental de la primera fase del acuerdo, aunque otras partes no se han cumplido. No está claro cómo se llevará a cabo la siguiente fase, que incluye la reconstrucción y desmilitarización de ​Gaza. El ejército israelí sigue controlando el 53% de Gaza, y Hamás el resto.

Cuatro soldados israelíes y más de 480 palestinos han muerto en Gaza desde que Israel y Hamás acordaron un alto el fuego en octubre como parte del ​plan estadounidense para poner fin a la guerra. Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violaciones de la tregua.

El martes, las fuerzas israelíes mataron a cuatro palestinos en ⁠el norte de la Franja de Gaza, según el Hospital al-Ahli de Gaza. Un portavoz militar israelí dijo que no tenían conocimiento de ningún incidente en el norte de Gaza el martes.

Con información de Reuters