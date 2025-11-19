Tormentas en Gaza provocan inundaciones, aguas residuales y miseria en los campamentos

FOTO DE ARCHIVO: Una niña palestina desplazada se sienta en el muro de una escuela dañada donde se ha refugiado en la ciudad de Gaza

ters) -Los habitantes de Gaza, hacinados en endebles tiendas de campaña pegadas a la orilla del mar, se han visto inundados en los últimos días por las fuertes lluvias y las mareas ciclónicas, que han destruido algunos refugios, empapado colchones y mantas y provocado una nueva miseria, incluso después de un alto el fuego.

El Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, cifró las pérdidas ocasionadas por el temporal en unos 4,5 millones de dólares, que incluyen 22.000 tiendas, alimentos y medicinas estropeados y daños en las infraestructuras, mientras que los grupos de ayuda locales afirmaron que se necesitan de forma urgente 300.000 nuevas tiendas.

Casi todos los gazatíes se vieron obligados a abandonar sus hogares durante los más de dos años de asalto israelí al diminuto y abarrotado enclave, desencadenado por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y muchos viven ahora en tiendas de campaña y otros refugios básicos.

Para Abu Mohammed al-Qarra, la lluvia y el frío fueron devastadores, con el agua entrando en la tienda de su familia en una playa a sólo 20 metros de las olas, empapando sus posesiones y obligándoles a pasar una noche moviendo frenéticamente sus cosas.

"No hay calor ni nada. Llevo levantado desde las cinco de la mañana, y (ahora) estoy en casa de mis vecinos porque quiero (descansar) y olvidar el frío y las cosas que estamos sufriendo", comentó.

La familia Al Qarra llegó a la zona del campo de Al Mawasi, en el sur de Gaza, en la primavera boreal, tras el fracaso de una tregua anterior y después de que el Ejército israelí dijo a los civiles que se dirigieran allí, pero les costó encontrar espacio libre para montar su tienda.

Finalmente se instalaron en un lugar pegado al mar, protegido de las olas sólo por un pequeño muro de arena que mantenían las familias que vivían en la zona.

"Estuvimos allí en mitad de la noche, moviéndonos y quitándonos la ropa, que se mojó, y los colchones y las almohadas. Todo", afirmó.

(Escrito por Angus McDowall; editado en español por Carlos Serrano)