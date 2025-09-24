Macron dice que Trump debe detener la guerra de Gaza si quiere el Premio Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EEUU

ters) -Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realmente quiere ganar el Premio Nobel de la Paz, tiene que detener la guerra en Gaza, dijo el martes el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En declaraciones a la cadena francesa BFM TV desde Nueva York, Macron dijo que solo Trump tiene el poder de presionar a Israel para que ponga fin a la guerra.

"Hay una persona que puede hacer algo al respecto, y es el presidente de Estados Unidos", dijo Macron.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Y la razón por la que él puede hacer más que nosotros, es porque nosotros no suministramos armas que permiten que la guerra en Gaza se libre. No suministramos materiales que permiten que se haga la guerra en Gaza. Lo hace Estados Unidos de América".

Trump pronunció un combativo y amplio discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes en el que rechazó las medidas de los aliados occidentales para respaldar un Estado palestino, diciendo que eso sería una recompensa para los milicianos de Hamás.

"Tenemos que detener inmediatamente la guerra en Gaza. Tenemos que negociar la paz inmediatamente", dijo Trump.

Macron comentó el discurso de Trump: "Veo a un presidente estadounidense implicado, que ha reiterado esta mañana desde el podio: 'Quiero la paz. He resuelto siete conflictos', que quiere el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz solo es posible si se pone fin a este conflicto", dijo Macron.

Países como Camboya, Israel y Pakistán son algunos de los que han propuesto a Trump para el premio anual por mediar en pactos de paz o alto el fuego.

Trump ha dicho que merece el galardón concedido por Noruega a cuatro de sus predecesores de la Casa Blanca.

"El presidente Trump ha hecho más por la paz que todos los presentes en Naciones Unidas juntos", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

"Solo este presidente podría haber logrado tanto por la estabilidad global porque, efectivamente, ha hecho a Estados Unidos Fuerte de Nuevo".

Con información de Reuters