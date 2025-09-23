Israel busca control permanente de Gaza y mayoría judía en Cisjordania: informe de la ONU

Palestinos desplazados, que huyen del norte de Gaza debido a una operación militar israelí, avanzan hacia el sur por una zona destruida después de que las fuerzas israelíes ordenaran a los residentes de la ciudad de Gaza que evacuaran hacia el sur, en el centro de la Franja de Gaza

El Gobierno israelí ha mostrado una clara intención de establecer un control permanente sobre Gaza y garantizar una mayoría judía en Cisjordania, afirmó el martes una comisión de Naciones Unidas en un informe.

El reporte detalla la demolición extensiva y sistemática por parte de las autoridades israelíes de la infraestructura civil en los corredores y la zona de contención de Gaza, lo que dio lugar a que Israel ampliara el control al 75% de la Franja de Gaza en julio de este año.

"Las fuerzas israelíes también han alterado de forma intencionada la geografía de Gaza" mediante la creación de corredores militares, la ampliación de la zona fronteriza de contención y el establecimiento de zonas de seguridad, indicó el informe de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.

Israel sostiene que su guerra no es contra la población de Gaza, sino contra el grupo militante Hamás, cuyos combatientes dirigieron el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel que precipitó la guerra.

La misión israelí en Ginebra rechazó las conclusiones del informe. "Hamás tiene intenciones genocidas contra Israel, el informe lo dice todo al revés. Esta comisión no pierde la oportunidad de revelar su verdadero carácter y su agenda políticamente dirigida", afirmó.

La comisión también descubrió que, desde octubre de 2023, las políticas israelíes han demostrado una clara intención de trasladar por la fuerza a los palestinos, ampliar los asentamientos judíos y anexarse toda Cisjordania.

"Los crecientes ataques violentos de los colonos han provocado el desplazamiento forzoso de comunidades y la consiguiente judaización de zonas de Cisjordania", señaló el documento.

También se destacaron las operaciones militares en los campos de refugiados de Yenin, Tulkarem y Nur Shams, que provocaron la destrucción de viviendas e infraestructuras y el desplazamiento de residentes, acciones que la comisión considera injustificadas desde el punto de vista militar y equivalentes a un castigo colectivo.

(Editado en español por Carlos Serrano)