Irán dice que es improbable un ataque a sus instalaciones nucleares

The Iranian flag is seen flying over a street in Tehran

La probabilidad de un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes sigue siendo baja, pero cualquier posible daño sería "rápidamente compensado", dijo el miércoles el portavoz de la agencia estatal de energía atómica, Behrouz Kamalvandi, según el medio semioficial Nournews. Tras el ataque con misiles de Irán contra Israel el 1 de octubre, se ha especulado con la posibilidad de que Israel ataque las instalaciones nucleares iraníes, como lleva tiempo amenazando con hacer. "Siempre nos hemos tomado en serio estas amenazas", dijo Kamalvandi. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó en un comunicado el martes que Israel escucharía a Estados Unidos pero decidiría sus acciones en función de su propio interés nacional. El comunicado se adjuntaba a un artículo del Washington Post que afirmaba que Netanyahu había dicho a la Administración del presidente Joe Biden que Israel atacaría objetivos militares iraníes, no objetivos nucleares o petrolíferos. Biden ha dicho que no apoyaría un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes y los mercados del petróleo han estado en vilo ante la perspectiva de un ataque israelí contra los campos petrolíferos iraníes. Kamalvandi dijo a Nournews que cualquier ataque contra las instalaciones nucleares iraníes sigue siendo improbable y que, si se produjera, los daños serían probablemente mínimos y rápidamente reparados por Irán. "Hemos planeado de tal manera que si cometen alguna estupidez, los daños serían mínimos", dijo Kamalvandi. El portavoz iraní añadió que el organismo de control nuclear de la ONU y la comunidad internacional deben condenar cualquier amenaza o ataque contra las instalaciones nucleares. Con información de Reuters