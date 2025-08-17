Hamás rechaza plan israelí para reubicación de residentes de Gaza

El grupo militante palestino Hamás afirmó el domingo que el plan de Israel de reubicar a los residentes de la ciudad de Gaza constituye una "nueva oleada de genocidio y desplazamiento" para cientos de miles de habitantes de la zona.

El grupo afirmó que el despliegue previsto de tiendas y otros equipos de refugio por parte de Israel en el sur de Gaza era un "engaño flagrante".

El ejército israelí ha declarado que se dispone a suministrar tiendas y otros equipos a partir del domingo, antes de su plan de reubicar a los residentes de las zonas de combate en el sur del enclave "para garantizar su seguridad".

Hamás afirmó en un comunicado que el despliegue de tiendas bajo el pretexto de fines humanitarios es un flagrante engaño destinado a "encubrir un crimen brutal que las fuerzas de ocupación se disponen a ejecutar".

Israel anunció a principios de mes su intención de lanzar una nueva ofensiva para hacerse con el control del norte de la ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano del enclave. El plan ha despertado la alarma internacional sobre el destino de la demolida franja, en la que viven unos 2,2 millones de personas.

La guerra comenzó cuando Hamás atacó el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas y tomando 251 rehenes, según las autoridades israelíes. Se cree que unos 20 de los 50 rehenes restantes en Gaza siguen con vida.

El posterior ataque militar de Israel contra Hamás ha matado a más de 61.000 palestinos, según el ministerio de Sanidad de Gaza. También ha provocado una crisis de hambre, ha desplazado internamente a la mayor parte de la población de Gaza y ha dejado gran parte del enclave en ruinas.

Con información de Reuters