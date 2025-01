El Papa acentúa sus críticas a Israel y califica de "vergonzosa" la situación en Gaza

Pope Francis delivers Christmas message to Vatican workers in Paul VI Hall at the Vatican

El Papa Francisco intensificó el jueves sus recientes críticas a la campaña militar de Israel en Gaza, calificando de "muy grave y vergonzosa" la situación humanitaria en el enclave palestino. En el discurso anual a los diplomáticos que ha sido pronunciado en su nombre por un ayudante, Francisco pareció referirse a las muertes causadas por el frío invernal en Gaza, donde casi no hay electricidad. "No podemos aceptar de ninguna manera el bombardeo de civiles", decía el texto. "No podemos aceptar que los niños mueran de frío porque los hospitales han sido destruidos o la red energética de un país ha sido atacada". El Papa estuvo presente en el discurso, pero pidió a un ayudante que lo leyera por él, ya que se está recuperando de un resfriado. Con información de Reuters