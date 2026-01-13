Un diputado iraní avisa de que habrá mayores disturbios si el Gobierno no aborda las quejas

FOTO DE ARCHIVO. Un grupo de personas camina junto a un mural con una imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en una calle de Teherán, Irán

DUBÁI, 13 ene - Un parlamentario iraní dijo ‍el martes que el Gobierno se enfrentará a protestas aún mayores a menos que atienda las quejas de la población, tras más de dos semanas de manifestaciones que han cuestionado la legitimidad de los clérigos ‍que gobiernan el país.

El Gobierno ha respondido a ⁠la oleada de disturbios por las terribles condiciones económicas con una represión que, según un grupo de defensa de los derechos humanos, ha causado centenares de muertos y la detención de miles de personas.

"No debemos olvidar este aspecto: la gente tiene insatisfacciones y los responsables del Gobierno y el Parlamento deben resolverlas, de lo contrario se producirán los mismos acontecimientos con mayor intensidad", dijo Mohammadreza Sabaghian, que representa a varios condados de la provincia central de Yazd, durante una sesión parlamentaria.

TRUMP ANUNCIA ARANCELES PARA LOS PAÍSES QUE COMERCIEN CON IRÁN

El presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó la presión sobre Irán al anunciar a última hora del lunes que las exportaciones a Estados Unidos de cualquier país que haga negocios con Irán, un importante exportador ‌de petróleo, estarán sujetas a un nuevo arancel del 25%.

Teherán, cuyas autoridades se enfrentan a ⁠uno de sus mayores desafíos desde la Revolución Islámica de 1979, aún ⁠no ha respondido públicamente a la iniciativa de Trump, pero fue rápidamente criticada por China, el principal comprador de petróleo iraní.

Las autoridades iraníes dijeron el lunes que mantenían abiertos los canales de comunicación con Washington mientras Trump estudiaba cómo ‍responder a la represión iraní, incluida la amenaza de una posible acción militar.

"Tenemos el deber de dialogar y sin duda lo haremos", dijo la portavoz del Gobierno Fatemeh Mohajerani en una ⁠conferencia de prensa el martes.

Mohajerani añadió que el presidente, ‌Masud Pezeshkian, ha ordenado la creación de talleres formados por sociólogos para comprender las razones de la ira juvenil.

"El Gobierno ve a los defensores (fuerzas de seguridad) y a los manifestantes como sus hijos. En la medida de nuestras posibilidades, hemos intentado e intentaremos escuchar sus voces, aunque algunos hayan intentado apropiarse de esas protestas."

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre por la caída del valor de la moneda local y se han convertido en manifestaciones generalizadas por ‌las graves dificultades económicas ‌que denuncia la población y en desafiantes llamamientos a la caída del sólido estamento clerical.

No hay indicios de divisiones en la cúpula clerical chií, el ejército o las fuerzas de seguridad. Los manifestantes no tienen un liderazgo central claro y la oposición está fragmentada.

CHINA CRITICA EL ANUNCIO ARANCELARIO DE TRUMP

En una publicación en las redes sociales a última hora del lunes en la que anunciaba nuevos aranceles, Trump ​dijo: "Con efecto inmediato, cualquier País que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un Arancel del 25% sobre todos y cada uno de los negocios que se hagan con Estados Unidos de América".

Irán, ya sometido a fuertes sanciones estadounidenses, exporta gran parte de su petróleo a China, y Turquía, Irak, Emiratos Árabes Unidos e India figuran entre sus otros principales socios comerciales.

La embajada china en Washington criticó el enfoque de Trump, diciendo que China tomará "todas las medidas necesarias" para salvaguardar sus intereses y se opuso a "cualquier sanción unilateral ilícita y jurisdicción 'de brazo largo'", en referencia al alcance de cierta legislación más allá ‍de su territorio nacional.

No hay documentación oficial de la Casa Blanca sobre la nueva política arancelaria en su sitio web, ni información sobre la autoridad legal que Trump utilizaría para imponer los aranceles. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York declinó hacer comentarios.

MUERTES Y DETENCIONES EN LAS PROTESTAS

El grupo de derechos con sede en Estados Unidos HRANA dijo que a última hora del lunes había verificado la muerte de ​646 personas, incluidos 505 manifestantes, 113 militares y personal de seguridad y siete transeúntes, y estaba investigando 579 muertes más reportadas.

Desde el inicio de las protestas, 10.721 personas han sido detenidas, según el grupo. Reuters no pudo confirmar las cifras de forma independiente.

HRANA ​dijo que recibió informaciones y vídeos el lunes desde el cementerio Behesht Zahra de Teherán, donde familiares de víctimas "se reunieron en los lugares de enterramiento y corearon consignas de protesta".

Irán, que no ha dado una cifra oficial ⁠de muertos en las protestas, culpa del derramamiento de sangre a la injerencia de Estados Unidos y a lo que denomina terroristas respaldados por Israel y Estados Unidos. Medios de comunicación estatales han centrado su atención en las muertes de las fuerzas de seguridad.

Con información de Reuters