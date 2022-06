Qué es el S&P 500

El Standard & Poor`s 500, popularmente conocido como S&P 500, es el índice bursátil más importante del mercado de valores de los Estados Unidos y el más representativo de su economía.

Este índice fue creado el 3 de enero de 1923. En ese momento contenía 223 compañías. Sin embargo, no fue hasta 1957 que salió a cotizar formalmente a la bolsa. Actualmente contiene 504 empresas.

El término S&P surge de Standard & Poor 's Financial Services LLC (S&P), una agencia calificadora de riesgo crediticio de servicios financieros con origen en EEUU. Además del S&P 500, Standard & Poor`s es conocida por realizar los índices bursátiles de Canadá (S&P/TSX) y de Australia (S&P/ASX 200).

S&P es también considerada una de las tres calificadoras de riesgo más grandes del mundo.

Rendimiento

Desde 1927 hasta el actual 2022, el S&P 500 tiene un rendimiento anual de aproximadamente 8% en dólares, lo que lo convierte en una de las mejores inversiones a largo plazo.

Invertir en el S&P 500 ha sido (y sigue siendo) una de las inversiones más seguras, rentables y diversificadas de la historia en los mercados bursátiles. Desde que salió a cotizar, solo el 0.1% de las veces no fue rentable mantener el índice o sus acciones en el portafolio, esto fue así durante 20 años. La única vez dentro de ese 0.1%, fue en el transcurso del “crack” de 1929, cuando la bolsa bajó un 86%.

Composición del índice

Dentro de las compañías que componen el índice, hay algunas que tienen una mayor ponderación, ellas son: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet Inc A (GOOGL), Alphabet Inc C (GOOG), Tesla (TSLA), Berkshire Hathaway B (El fondo de Warren Buffet), Unitedhealth Group (UNH), Nvidia (NVDA) y Johnson & Johnson (JNJ).

Muchas de las firmas mencionadas son de la industria de la tecnología y representan un 27.2% S&P 500; entre tanto un 14% son del sector de la salud. Esto puede ser algo positivo para el índice dependiendo de que el rendimiento que tengan las compañías sea bueno; de lo contrario, no.

Cotización

Actualmente el S&P 500 (24 de mayo de 2022) cotiza a 3941 puntos, un 18% por debajo de su máximo histórico de casi 4900 puntos. Técnicamente se podría decir que está en un mercado bajista (se considera una corrección de 20% como un bear market).

Desde sus mínimos alcanzados en marzo de 2020 por la pandemia del COVID-19, el índice se encuentra un 80% arriba.

Cómo invertir en S&P 500

Si todo lo leído hasta acá te parece interesante para empezar a invertir en el S&P 500, hay varias formas de llevarlo a cabo. Te contamos acerca de las dos principales.

La primera es a través de su ETF o índice cotizado, el SPY. Este replica al S&P 500 de manera idéntica y se puede comprar sin necesidad de invertir en todas las empresas que lo componen.

La segunda es a través de los derivados, en este caso los futuros del S&P 500 o CFD. Existen numerosos brokers que ofrecen acceso a este último instrumento a través de su plataforma.