El top 20 de influencers mundiales de Instagram

Instagram se ha convertido en un nuevo espacio para promocionar y publicitar productos y servicios, en donde muchos supieron sacar a flote su carisma y creatividad para crear un público fiel que los sigue y consume su contenido de forma cotidiana: los influencers.

No cualquiera es capaz de llegar a conseguir por medio de una red social, el alcance de algunas cuentas. Aunque no se crea, conlleva mucho tiempo, estudio y trabajo del público. La creación de contenido no es algo que aparece por arte de magia, sino que requiere, tiempo, trabajo y mucha creatividad.

Sabiendo esto, vamos a contarte sobre los 20 influencers más importantes del momento a nivel internacional.

Las 20 cuentas de Instagram más influenciadoras del mundo

1. Instagram (@instagram)

Tiene lógica que la cuenta con más alcance y seguidores del mundo, sea la oficial de esta red social. Cuenta con 447 millones de seguidores y muestra los mejores contenidos y las tendencias de la red.

2. Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Con 374 millones de seguidores, este jugador muestra su estilo de vida, familia y profesión, mostrando un nivel de vida de primera.

3. Kylie Jenner (@kyliejenner)

Rompiendo récords en esta red social, la menor del clan Kardashian/Jenner tuvo el primer lugar en la publicación con más me gusta de la historia. Muestra su vida de lujos y familia, además de sus cosméticos y proyectos empresariales. Cuenta con 287 millones de seguidores.

4. Lionel Messi (@leomessi)

Cabeza a cabeza con Kylie, nuestro Leo cuenta con 287 millones de seguidores. Su carisma y talento, junto con las postales de su familia y compañeros, lo convierten en uno de los influencers más queridos.

5. Dwayne Johnson (@therock)

La “Roca” muestra su día a día entre filmaciones, gimnasio, familia y amigos. Cuenta con 282 millones de seguidores y los posteos con sus mejores caras y expresiones.

6. Ariana Grande (@arianagrande)

Con 280 millones de seguidores, esta joven cantante es la segunda mujer más seguida en la red. En ella deja ver lo lujos y beneficios de ser una de las cantantes más reconocidas de la época. También muestra sus shows, trabajos y vida social.

7. Selena Gómez (@selenagomez)

Otra cantante amada por los adolescentes es la ex Disney Channel, Selena Gómez. Mostrando a sus amigos, su cotidianeidad y algunas producciones, Selena cosechó más de 278 millones de seguidores.

8. Kim Kardashian (@kimkardashian)

Y si de lujos hablamos, por supuesto que en la lista sigue la más famosa de las hermanas Kardashian/Jenner. Mucha foto de modelo, familia y lujo es lo que pueden observar sus 268 millones de seguidores de Instagram.

9. Beyoncé (@beyonce)

Como Kylie, Beyoncé logró que el anuncio de su embarazo por Instagram se convirtiera en la publicación con más me gusta en Instagram, en ese momento. Fotos personales, trabajo, modelaje y amigos es lo que puede encontrarse en esta cuenta que ostenta 222 millones de seguidores.

10. Justin Beiber (@justinbieber)

Las Believers lo hicieron de nuevo, ubicando a Justin en el top 10 con 207 millones de seguidores. El cantante muestra su vida entre grabaciones, bromas a su pareja, vida privada, amigos y mensajes religiosos.

Continuando con el top 20, también podemos nombrar las cuentas de:

Kendall Jenner (203 millones) Khloé Kardashian (201 millones) National Geographic (195 millones) Taylor Swift (189 millones) Jennifer López (185 millones) Nike (184 millones) Virat Kohli (172 millones) Neymar (166 millones) Nicki Minaj (164 millones) Miley Cyrus (153 millones)

Top 10 de Influencers argentinos

Llegar a las cuentas que mencionamos anteriormente, es bastante complicado. Pero si se quiere promocionar algo, se puede optar por contactar influencers locales que están haciendo un trabajo increíble. Pero, ¿qué es lo que hace a un influencer bueno?

Las cuentas con mayor cantidad de seguidores son aquellas más buscadas, aunque no siempre es un factor decisivo. La verdad que, ante esta premisa, hace unos años que aparecieron aplicaciones falsas que hacían subir el número de followers. Y vamos a anticipar algo: a la larga esto sólo complicó a esas cuentas.

La plataforma “castiga” a quienes hacen estas “trampas” y les baja el alcance de sus publicaciones. Entonces, ¿en qué hay que fijarse? En su tasa de interacción, es decir en el porcentaje de seguidores que interactúan en la cuenta.

En base a esto, los 10 argentinos más influenciadores son:

1. Santi Maratea (@santimaratea)

Con sus innumerables colectas, Santi se convirtió en el personaje del momento, llevándose aplausos y varios premios y nominaciones como el de “Comunicador del año”. Cuenta con 2 millones de seguidores y su tasa de interacción es del 10.9%.

2. Ferbo (@ferminbo)

El creador de la cuenta informativa @en.vica, aprovecha su carisma y humor para entretener ironizando situaciones cotidianas. Hoy cuenta con 489 mil seguidores y una tasa de interacción de 6,50%.

3. Dani la Chepi (@danilachepi)

La Chepi comenzó como cantante, pero su carrera artística creció y hoy es una de las cuentas más graciosas, en donde su contenido humorístico y las ocurrencias de Isabella, su hija, hacen que los usuarios no puedan parar de consumirla. Hoy cuenta con 3,5 millones de seguidores y una tasa de interacción de 5,68%.

4. Belu Lucius (@belulucius)

Belu supo ganarse el cariño de sus fans demostrando el carisma e ironizando la convivencia con su marido, el ex rugbier Javier Ortega Desio, y sus dos hijos Bauti y Benja. Cuenta con 3 millones de seguidores y una tasa de interacción de 5.63%.

5. Lucas Spadafora (@lucasspadafora)

Lucas es una de las jóvenes promesas del rubro, con sólo 20 años logró que más de 847 mil seguidores se diviertan y se conviertan en sus fieles fans. Su tasa de interacción es de 5.17%.

6. Lizardo Ponce (@lizardoponce)

Salido del histórico Showmatch, Lizardo logró hacer crecer su comunidad en plena pandemia con sus divertidos vivos. Hoy cuenta con 1,3 millones de seguidores y una tasa de interacción de 3,89%.

7. Federico Cyrulnik (@fedecyrulnik)

El chico de los signos viene pisando fuerte en el ámbito. Ironizando diferentes personajes basándose en los signos zodiacales, ha hecho reír a millones que se lo devuelven llenando cualquier sala del país con sus shows de stand up. Hoy cuenta con 1,1 millones de seguidores y una tasa de interacción de 3,34%.

8. Melisa Pereyra (@gineconline)

Pero no sólo se puede influenciar con el humor. Melisa supo llevar el área de la salud a un nuevo nivel. Con tips, recomendaciones y dejando muy de lado el tabú, trajo a esta red social la información que necesitábamos sobre la salud sexual femenina. Cuenta con 834 mil seguidores y una tasa de interacción de 3,12%.

9. Darío Barassi (@dariobarassi)

No tenemos que explicar por qué este personaje es uno de nuestros influencers estrellas. El conductor de 100 argentinos dicen no para de generar simpatía y risas con sus ocurrencias y su humor picante. Cuenta con 3,6 millones de seguidores y una tasa de interacción de 2,59%.

10. Paulina Cocina (@paulinacocina)

Carolina Puga (si, no se llama Paulina) es tal vez de las influencers más queridas. Compartiendo recetas que todos pueden hacer en casa y que son una bomba, saltó a la fama por sus ocurrencias, caras e ironías. Contenido útil y divertido como ningún otro. Cuenta con 2,8 millones de seguidores y una tasa de interacción de 1,39%.