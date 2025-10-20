Un avión de carga se sale de la pista en Hong Kong y mueren dos empleados del aeropuerto

Un avión de carga yace parcialmente en el mar tras desviarse de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong en Hong Kong, China

Dos miembros del personal de seguridad del aeropuerto de Hong Kong murieron por la mañana el lunes después de que un avión de carga procedente de Dubái se saliera de la pista al aterrizar, chocara con su vehículo patrulla de seguridad y lo empujara al mar, según informó el operador del aeropuerto de la ciudad.

El Boeing 747 implicado en el incidente aeroportuario más mortífero en el centro financiero en más de 25 años también cayó al agua y quedó parcialmente sumergido, pero los cuatro miembros de la tripulación que iban a bordo escaparon.

Los miembros del personal de seguridad del aeropuerto no respiraban al ser rescatados del agua. Se confirmó la muerte de uno de ellos en el lugar de los hechos y de otro más tarde en el hospital, según Steven Yiu, director ejecutivo de operaciones aeroportuarias de la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong.

En el accidente, ocurrido en el aeropuerto de carga más transitado del mundo, se vio implicado un avión operado por la compañía turca ACT Airlines en nombre de Emirates, según informó la aerolínea con sede en Dubái en un comunicado.

Las autoridades siguen investigando la causa exacta del accidente y parte de la investigación se centra en el tiempo, las condiciones de la pista, el avión y la tripulación, dijo Yiu.

El accidente se produjo sobre las 3:50 hora local de Hong Kong del lunes (1950 GMT del domingo).

Una grabación del control de tráfico aéreo disponible en LiveATC.net revisada por Reuters indicaba que el piloto del avión de carga confirmó sus planes de aterrizar en la pista 07L, donde se produjo el accidente, pero no informó de ningún problema técnico en la grabación.

"Acaba de producirse un incidente en el aeródromo", dijo minutos después una controladora.

Man Ka-chai, investigador jefe de accidentes y seguridad de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Hong Kong, confirmó que el control aéreo había indicado al vuelo que aterrizara en la pista norte, pero añadió: "No recibimos ningún mensaje solicitando ayuda del piloto".

Yiu dijo que el coche de seguridad se encargaba de patrullar la pista norte por un camino que estaba fuera de la valla de la pista. Estaba operando en su zona habitual y "definitivamente no se precipitó a la pista", dijo.

El avión viró repentinamente a la izquierda tras aterrizar en la pista antes de chocar contra el coche, lo que "no era una trayectoria normal", dijo.

LOS VUELOS DEL AEROPUERTO NO SE VIERON AFECTADOS

Los vuelos en el aeropuerto de Hong Kong no se han visto afectados, dijo Yiu, y añadió que la pista norte del aeropuerto de carga más transitado del mundo, donde se produjo el incidente, se reabriría una vez finalizadas las inspecciones de seguridad.

Las pistas sur y central funcionan con normalidad, según las autoridades.

Las fotos tomadas tras el accidente mostraban un avión de carga con los colores distintivos de AirACT parcialmente sumergido en el agua cerca del dique del aeropuerto, con un tobogán de escape desplegado y las secciones de morro y cola separadas.

El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong dijo en un comunicado el lunes que el avión se había "desviado de la pista norte después de aterrizar y se precipitó al mar".

Emirates dijo que el vuelo EK9788 sufrió daños al aterrizar en Hong Kong el lunes y que era un Boeing 747 de carga arrendado con tripulación y operado por ACT Airlines.

"Se ha confirmado que la tripulación está a salvo y no había carga a bordo", dijo Emirates.

Boeing no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

ACT Airlines es una compañía turca que proporciona capacidad de carga adicional a grandes aerolíneas. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral normal.

El servicio de seguimiento de vuelos FlightRadar24 indicó que el avión accidentado tenía 32 años y había sido utilizado como avión de pasajeros antes de convertirse en carguero.

Yiu dijo que la autoridad aeroportuaria proporcionaría toda la ayuda y el apoyo necesarios a la familia y añadió que los dos miembros del personal fallecidos llevaban trabajando en el aeropuerto siete y doce años, respectivamente.

Fue el accidente aeroportuario más mortífero en Hong Kong desde que un vuelo de China Airlines se estrelló al aterrizar en 1999, matando a tres de las 315 personas que iban a bordo, según una base de datos de la Red de Seguridad Aérea.

