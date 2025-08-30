Guterres, de la ONU; dice que respaldo de China al multilateralismo es vital

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de China, Xi Jinping, en presencia de su esposa, Peng Liyuan, da la bienvenida al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, durante una recepción en el Foro de Cooperación China-África (FOCAC) en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, China

El papel de China en la defensa del multilateralismo es fundamental, dijo el sábado el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, al presidente chino, Xi Jinping, al margen de una reunión del foro de seguridad.

A su vez, Xi afirmó que China siempre será un "socio fiable" de la ONU y seguirá proporcionando "estabilidad y certidumbre".

Guterres se encuentra en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China, para asistir a una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que el presidente ruso, Vladimir Putin, y líderes de Asia Central, el Sudeste Asiático, Asia Meridional y Oriente Medio se reunirán con Xi en una poderosa muestra de solidaridad del Sur Global.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En este momento en el que el multilateralismo está en el punto de mira, el apoyo de China... es un elemento extremadamente importante que hay que preservar", dijo según un informe de medios de comunicación.

"Vemos nuevas formas de política que a veces son difíciles de entender, que a veces parecen más un espectáculo que esfuerzos diplomáticos serios y en las que los negocios y la política parecen a veces también mezclados", dijo Guterres.

"El papel de la República Popular China como pilar fundamental del sistema multilateral es extremadamente importante y lo apreciamos y agradecemos enormemente", añadió.

Xi prometió el apoyo de China.

"China está dispuesta a profundizar la cooperación con las Naciones Unidas, apoya su papel central en los asuntos internacionales y asume conjuntamente sus responsabilidades en el mantenimiento de la paz mundial y la promoción del desarrollo y la prosperidad", dijo Xi a Guterres.

Con información de Reuters