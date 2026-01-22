Rutte encanta a Trump y guía a la OTAN en la crisis de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Trump, mantiene una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial de Davos

Por Anthony Deutsch y Andrew Gray y ‍Lili Bayer y John Irish

AMSTERDAM/BRUSELAS, 22 ene (Reuters) - Mientras las tensiones sobre Groenlandia entre Donald Trump y Europa se acercaban al punto de ebullición esta semana, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, cimentó su reputación de ser ‍alguien a quien el presidente estadounidense escucha, después ⁠de que abandonara sus amenazas arancelarias tras una reunión en Davos.

Trump dijo que él y Rutte acordaron el "marco de un futuro acuerdo" sobre toda la región ártica, que sería "un gran acuerdo para Estados Unidos y todas las naciones de la OTAN".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aunque los detalles son escasos, el resultado fue una victoria para Rutte que aleja a la debilitada alianza transatlántica del precipicio, según diplomáticos y analistas políticos.

Rutte, que fue primer ministro neerlandés durante 14 años, ya era conocido por sus alabanzas a Trump en los periódicos europeos cuando asumió el cargo de la OTAN un mes antes de la reelección del republicano en 2024, basándose en su relación durante el primer mandato del millonario.

Su estrategia no es sutil: se basa en deshacerse en elogios hacia el presidente estadounidense, incluso ‌cuando otros líderes europeos son cada vez más críticos con Trump.

"La labor del secretario general de ⁠la OTAN siempre es importante. Y cuando se manifiesta en la personalidad ⁠de Mark Rutte, que es frío, tranquilo y sereno, y es capaz de hablar con el presidente de Estados Unidos, deberíamos estar agradecidos de que sea nuestro secretario general en este momento", dijo el presidente finlandés Alexander Stubb a Reuters en ‍Davos.

Anteriormente, Trump había dicho que Estados Unidos tenía que ser dueño de Groenlandia.

No está claro hasta qué punto Rutte fue responsable, ya que Trump ya había descartado el uso de la fuerza militar ⁠antes de su reunión con el jefe de la OTAN.

Pero ‌muchos diplomáticos dan crédito a Rutte por mantener unida a la OTAN y gestionar los turbulentos lazos transatlánticos con Trump en el primer año del segundo mandato del presidente estadounidense.

"Él no es perfecto. Los aliados pueden tener opiniones diferentes sobre él y su estilo de gestión. Pero es muy bueno manteniendo unida esta alianza en tiempos difíciles", dijo un diplomático europeo.

"El presidente Trump ya estaba preparado para hacer concesiones y Rutte era el interlocutor perfecto".

Aunque un frenesí de diplomacia en ‌las capitales mundiales sentó ‌las bases, y el firme respaldo de Europa a la negativa de Dinamarca a ceder Groenlandia desempeñó un papel, la intervención personal de Rutte se consideró crucial.

Un diplomático de alto rango de la OTAN dijo que el acuerdo demostraba por qué Rutte "hace lo que hace para mantenerse en marcación rápida" con Trump.

LLAMAR "PAPÁ" A TRUMP

El último compromiso de la OTAN se produjo tras una intervención similar de Rutte en La Haya en ​junio, cuando derrochó encanto, comparando a Trump con un "papá" en los conflictos globales.

Consiguió negociar un acuerdo por el que los aliados aceptaban la petición de Trump de aumentar el gasto militar y conexo al 5% del PIB.

Trump, claramente encantado, sacó a colación el comentario del "papá" en su discurso del miércoles en Davos. Ahora, Rutte ha propuesto un acuerdo marco para reforzar la seguridad de Groenlandia y el Ártico en general, en respuesta a lo que el republicano considera una amenaza por parte de China y Rusia.

Mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó a Trump de bravucón en su propio discurso en Davos, Rutte siempre ha elogiado al republicano.

En un ‍texto que Trump publicó en las redes sociales esta semana, Rutte alabó su "increíble" labor en Siria y elogió su trabajo en Gaza y Ucrania.

Rutte, que perfeccionó sus habilidades para crear consenso manteniendo unidos gobiernos de coalición en los políticamente díscolos Países Bajos, a menudo rechaza las peticiones de los periodistas para hablar de asuntos delicados ante las cámaras. Cambia de tema, diciendo que los problemas diplomáticos no deben salpicar los titulares de los periódicos.

Tim Sweijs, director de investigación del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, ​afirma que la capacidad de Rutte para mantener unidos a los partidos durante tanto tiempo como primer ministro le convierte en "una figura política un tanto rara" en los Países Bajos.

"En lugar de retirarse -como hacen muchos líderes- y limitar los debates a un pequeño círculo íntimo, ​siempre cogía su viejo teléfono Nokia y llamaba tanto a sus socios de coalición como a los miembros de la oposición", dijo Sweijs.

Esto ha dejado a Rutte expuesto a las críticas de que está dispuesto a dejar de ⁠lado los ideales para llegar a un acuerdo, dijo Simon Otjes, profesor asociado de política neerlandesa en la Universidad de Leiden.

"Él realmente trata de entender no sólo lo que Trump necesita en términos de política para avanzar, sino también lo que Trump necesita psicológicamente".

(Información adicional de Dave Graham en Davos y Andreas Rinke y Sabine Siebold en Berlín. Editado en español por Natalia Ramos)