Ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán el miércoles con Vance y Rubio

Imagen de archivo del vicepresidente de EEUU, JD Vance, durante una visita a la base Pituffik del ejército estadounidense en Groenlandia.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca ‍y Groenlandia ⁠se reunirán el miércoles con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, según anunció el martes el canciller danés, en medio ‌de las presiones del ⁠presidente Donald ⁠Trump para hacerse con el control de la isla ártica.

El ‍ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, ⁠y su homóloga ‌groenlandesa, Vivian Motzfeldt, solicitaron una reunión después de que Trump intensificó recientemente sus amenazas de apoderarse ‌de ‌Groenlandia, un territorio autónomo dependiente del reino de Dinamarca.

Trump planteó por primera vez la idea de ​una toma de posesión de Groenlandia por parte de Estados Unidos en 2019, durante su primer mandato, aunque se enfrenta a la oposición en ‍Washington, incluso dentro de su propio partido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aunque Dinamarca ha gobernado Groenlandia durante siglos, el territorio ha ido avanzando ​gradualmente hacia la independencia desde 1979, un objetivo compartido por ​todos los partidos políticos elegidos para el parlamento de ⁠la isla.

Con información de Reuters