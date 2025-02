Insfrán respaldó a Kicillof tras el pedido de renuncia de Milei: “Ataca a los fundamentos más básicos de la democracia”

Durante la mañana de este viernes, el presidente Javier Milei salió a utilizar políticamente el caso Kim Gómez para pedir la renuncia al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y amenazar con intervenir la provincia a través de sus redes sociales. En este marco, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se pronunció al respecto y respaldó a su par bonaerense.

Con una publicación de X (ex Twitter), el mandatario formoseño indicó que "no existe democracia ni República Argentina si no hay un respeto irrestricto a la voluntad popular y a la autonomía de las provincias. La legitimidad de un Presidente es la misma que la de un Gobernador: nacen del voto soberano del pueblo".

"El pedido de renuncia que realizó el presidente Milei al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ataca a los fundamentos más básicos de nuestra democracia y socava los principios federales que dieron origen a nuestra Patria. Exigimos madurez política, respeto institucional y humildad como servidores públicos. El interés general del pueblo argentino está por encima de cualquier egoísmo o internes personal", concluyó Insfrán.

El gobernador anunció un incremento salarial del 45%

Insfrán anunció este viernes un aumento en los haberes para agentes pasivos y activos de la administración pública provincial del 45%. Esta medida, correspondiente para el primer semestre del corriente año, comprende a las jubilaciones y pensiones habilitadas por la Caja de Previsión Social (CPS). Los incrementos previos, anunciados durante 2024, sumaron un total de 110% de mejora salarial el año pasado, por lo que esta nueva medida anunciada representa una suba de 155% . Según expuso el gobernador, estas medidas en política salarial se tomaron como parte del esfuerzo que realiza el Gobierno provincial para apuntalar el poder adquisitivo de los salarios del sector público, cuya capacidad se viene deteriorando debido a las políticas implementadas por Nación.

Este aumento se dará de manera gradual a partir de marzo, con un aumento del 15% para ese mes, otro 15% en abril y el último 15% a partir de mayo, completando así el aumento del 45%. En todos los casos, los porcentajes se aplicarán en los valores de haberes vigentes y correspondientes al mes de febrero. Este aumento se extiende, conforme el cronograma anunciado, a los diferentes beneficios complementarios y remunerativos que perciben los agentes activos que integran los distintos escalafones de la administración general (guardias, servicios por antigüedad, horas extras, etc.).

Bajo esta línea, también se fijaron los haberes mínimos de bolsillo garantizados para los agentes activos de todos los escalafones. En marzo, este monto será de $660.000; en abril, el monto pasará a $720.000; y por último, en mayo esta medida llegará a los $800.000.

Las sumas mínimas indicadas no incluyen las asignaciones familiares, como además el resto de los beneficios que pudieran corresponder a los agentes de los diferentes escalafones: horas extras, asistencia social al personal, servicio por antigüedad, fondo estímulo, productividad, entre otros.

En lo que respecta al Escalafón Docente, el Gobierno provincial fijó el nuevo valor del Punto Índice en $1086,089468 para marzo. En abril este valor pasará a $1227,824143; y por último, en mayo el valor alcanzará los $1369,515049. Del mismo modo, se dispone que los incrementos salariales establecidos alcancen, conforme al cronograma informado, a los beneficiarios comprendidos por la Ley N° 482 del Instituto de Pensiones Sociales.