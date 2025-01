Los habitantes de Gaza preparan tiendas de campaña para las familias que regresan tras el alto el fuego

Palestinos sentados junto a una hoguera, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza

Los palestinos del norte de Gaza prepararon el jueves campamentos de tiendas de campaña para las familias desplazadas, dos días antes de la fecha prevista para que regresen a sus lugares de origen de acuerdo con el calendario del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás.

En un descampado rodeado de edificios en ruinas, un grupo de hombres empezó a levantar hileras de tiendas blancas para acoger a las familias que tienen previsto regresar al norte el sábado, cuando está previsto que el grupo miliciano palestino Hamás libere a un segundo grupo de rehenes a cambio de decenas de palestinos encarcelados por Israel.

Muchos de los cientos de miles de palestinos que se espera regresen al norte de la Franja de Gaza volverán a sus hogares en ruinas tras 15 meses de ofensiva militar israelí que ha asolado el enclave y matado a más de 47.000 gazatíes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En octubre, las fuerzas israelíes regresaron a zonas del norte en una gran operación contra Hamás centrada en el campo de refugiados de Jabalia, cerca de la ciudad de Gaza, y en las localidades de Beit Hanún y Beit Lahiya, limpiando la zona de sus habitantes y arrasando la mayoría de sus edificios.

"¿Es ésta la tienda con la que soñábamos? Aquí caben 10 personas. Esta tienda es para mis hijos que vienen del sur. De verdad, ¿es este el espacio adecuado?", preguntó Wael Jundiya, mientras preparaba una tienda para sus hijos que regresarán de donde han estado refugiados en la zona costera de Mawasi, en el sur.

"El sábado, la gente vendrá del sur e inundará Gaza (ciudad), ¿adónde irán? En este campamento caben 100 ó 200 personas. Vendrán 1,5 millones desde el sur", dijo Jundiya a Reuters.

Israel lanzó su asalto a Gaza después de que combatientes de Hamás irrumpieran a través de la frontera el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas y tomando más de 250 rehenes, según los recuentos israelíes.

Hamás publicó el jueves un comunicado en el que afirmaba que el retorno de las familias desplazadas comenzaría una vez finalizado el intercambio del sábado y una vez que las fuerzas israelíes se hubieran retirado de la carretera costera del norte. Se espera que al menos cuatro rehenes sean entregados a Israel el sábado.

REGRESO A PIE

Hamás dijo que se permitiría a la gente regresar a pie por la carretera costera, lo que supondría una caminata de varios kilómetros hasta la zona oficial del norte, desde donde podrían intentar que les llevaran en vehículos, que serían registrados en los puestos de control. Las personas que regresaran no debían llevar armas, según Hamás.

Sami Abu Zuhri, alto cargo de Hamás, dijo que el grupo estaba en contacto con varias partes árabes e internacionales que ayudarían en la operación de retorno y socorro, incluido el suministro de tiendas de campaña. Dijo que Hamás, que gobierna el enclave, empezaría a trabajar inmediatamente para reparar las casas que no han quedado totalmente destruidas.

"Vamos a invertir todas nuestras capacidades para ayudar a nuestro pueblo. Los municipios tienen planes en marcha para dar la bienvenida a las familias que regresan al norte, incluida la instalación de tiendas de campaña para ellos", dijo a Reuters.

En Jabalia, el mayor de los ocho campos de refugiados históricos de la Franja de Gaza, y foco de la campaña militar de Israel en los últimos tres meses, muchos han vuelto a vivir dentro de sus casas destrozadas, encendiendo pequeños fuegos para intentar hacer entrar en calor a sus hijos.

"Hablan de tregua, de alto el fuego y de entrega de ayuda. Hace tres días que volvimos y no encontramos agua para beber. No encontramos mantas para abrigar a nuestros hijos. Dependemos de las hogueras toda la noche. Nos gustaría tener leña para la hoguera, (pero) usamos plástico, que causa enfermedades", dijo Mohamed Badr, padre de 10 hijos.

Su esposa, Umm Nidal, dijo que no podía creer la destrucción total.

"No queda nada, no se puede caminar por las calles. Las casas se derrumbaron unas sobre otras. Te pierdes, no sabes si es tu casa o no", dijo. "Huele a cadáver y los mártires están en las calles".

(Escrito por Nidal al-Mughrabi; información de Nidal al-Mughrabi en El Cairo; edición de Ros Russell; edición en español de Mireia Merino)