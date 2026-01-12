La pasión del futsal femenino llega a Formosa para vivir el Torneo Nacional: los detalles

Formosa fue elegida por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón como sede del Torneo Nacional de la División de Honor Femenina, que se jugará en septiembre de este año. Del evento deportivo participarán 16 equipos de diferentes puntos del país. La elección de la sede se resolvió en el encuentro anual de dirigentes que se celebró a fines del año pasado en Corrientes.

Se trata del campeonato más importante del calendario de la CAFS, conocido como Copa de Oro. El año pasado, doce equipos mantuvieron la categoría: algunos por haber jugado los playoffs, y otros por haber ascendido desde las categorías menores.

Los equipos confirmados

Con la confirmación de la sede, los 16 equipos ya ratificaron su presencia. Entre los clubes que competirán se destacan Comunicaciones de Corrientes, Cementista de Mendoza y Las Galácticas de Pico Truncado. También estarán presentes JM Futsal y Cepatacal de Comodoro Rivadavia, San Patricio de Posadas, Unión de Sarmiento, y varios equipos de Esquel, como Patagonia, Transporte Rolando, Italy Futsal y Lala Gym. Completan la nómina Las Lobas de Puerto Deseado, Ujemvi de Mendoza, Universitario de Caleta Olivia y las locales Franjeadas de Formosa.

La promesa local: Franjeadas

No es la primera vez que Franjeadas participa en torneos nacionales. En ediciones previas de certámenes zonales o eventos de la CAFS (Confederación Argentina de Futsal), el equipo ha llegado a instancias decisivas e incluso el equipo se consagró campeón invicto de la Copa de Oro Norte Femenina disputada en Corrientes en el año 2024, derrotando a Comunicaciones de esa ciudad en la final.

En el 2025 el equipo de Formosa capital tuvo una participación destacada en la División de Honor Femenina nacional y reconocimiento como delegación correcta. Cobrando relevancia afuera y adentro de la cancha por su comportamiento deportivo ejemplar.

En el ámbito local y provincial, el futsal femenino en Formosa tiene un crecimiento sostenido, con ligas activas, torneos y fechas regulares donde Franjeadas aparece como uno de los clubes más sólidos y con mejor desempeño. Además, se destacan las políticas públicas de incentivo a la disciplina por parte del Gobierno provincial, que promueve la participación deportiva en todos los rincones de la provincia y fomenta la inclusión de las mujeres en el deporte.

Entre las iniciativas del gobierno de Gildo Insfrán en el futsal femenino se destacan los Juegos Evita Formoseños, un programa organizado por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia, en el que se desarrollan competencias de futsal femenino en categoría sub 16, con equipos de distintas localidades y barrios de Formosa que compiten por el título provincial. Además, se destaca el Torneo de la Amistad, que reunió a numerosos equipos y jugadoras de comunidades de toda la provincia.