Estrellas de la moda y el cine despiden al "emperador" de la alta costura Valentino

Ceremonia fúnebre del diseñador de moda Valentino Garavani, en Roma

Por Matteo Negri y ‍Giulia Segreti

ROMA, 23 ene (Reuters) - Valentino, el "emperador" de la alta costura italiana, fue enterrado el viernes en Roma, en una ceremonia ‍donde el rojo distintivo que ⁠defendió en sus colecciones se reflejó en salpicaduras carmesí entre los dolientes vestidos de negro.

Grandes nombres de la moda como Donatella Versace, Tom Ford y Maria Grazia Chiuri, se reunieron en la Basílica de Santa Maria degli Angeli, una iglesia diseñada por Miguel Ángel y construida sobre las ruinas de unas antiguas termas romanas.

El cofundador de Valentino, Giancarlo Giammetti, vestido con un traje de satén negro, y el último ‌socio del diseñador, Bruce Hoeksema, acompañaron el féretro de ⁠madera en su entrada en la ⁠iglesia, provocando aplausos entre la multitud.

"A través de él descubrí la belleza, una belleza que nos siguió durante toda nuestra vida, que nos ‍ha mantenido ocupados. Nos conocimos cuando éramos niños, soñábamos los mismos sueños, conseguimos realizar algunos de ellos, incluso ⁠diría que muchos", dijo Giammetti en ‌su panegírico.

En un discurso improvisado, Hoeksema dijo: "Valentino, tú eras la persona con la que hablaba, no la persona de la que hablaba. Estabas a mi lado cuando las palabras no eran necesarias. La vida no siempre era perfecta, pero era real. Un día ‌a la ‌vez, durante más de 40 años".

Entre los asistentes se encontraban la directora editorial mundial de Vogue, Anna Wintour, las actrices Anne Hathaway y Elizabeth Hurley, la socialité estadounidense Olivia Palermo y el actual director creativo de Valentino, Alessandro Michele, ​y su predecesor Pierpaolo Piccioli.

También asistieron Riccardo Bellini, CEO de Valentino, el multimillonario francés Francois-Henri Pinault, Antoine Arnault, hijo mayor de Bernard Arnault, presidente de LVMH, y Rachid Mohamed Rachid, CEO de Mayhoola.

El modisto, que construyó una de las casas de moda más célebres de Italia, falleció el lunes en su casa de Roma a los 93 años.

Cientos de ‍personas se congregaron fuera y dentro de la basílica, famosa por el rojo de sus paredes y columnas de mármol, más oscuro que el rojo Valentino.

Flores blancas enmarcaban el altar y una foto en blanco y negro de Valentino estaba junto a su ataúd. Había destellos de ​rojo entre los bancos: sombreros, bufandas, abrigos de color carmín brillante y un chal de lana.

Más de 10.000 personas presentaron sus respetos a Valentino ​el miércoles y el jueves, mientras reposaba en la Piazza Mignanelli de Roma, junto a la sede histórica de su casa ⁠de modas, cerca de la emblemática Plaza de España de la ciudad.

Tras el funeral, se celebrará un entierro privado.

(Reportaje de Matteo Negri y Giulia Segreti; Edición de Andrew Heavens; Editado en español por Daniela Desantis)