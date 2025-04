Para los católicos estadounidenses, el papado de Francisco se define por crecientes divisiones

Vista de la parte exterior de la Catedral de San Patricio después de que la muerte del papa Francisco fue anunciada por el Vaticano, en Manhattan, en Nueva York

Cuando el papa Francisco visitó Estados Unidos en 2015, multitudes de católicos y no católicos se congregaron en Nueva York, Washington y Filadelfia para recibirle, alentando la esperanza de que la Iglesia estadounidense estaba a punto de entrar en una nueva y vibrante era.

Resultó ser un periodo de profunda discordia.

En la década transcurrida desde aquella visita, un segmento cada vez más ruidoso y conservador de la Iglesia estadounidense se enfrentó a Francisco por cuestiones tan diversas como la inmigración, el cambio climático o las parejas del mismo sexo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con el tiempo, la influencia conservadora ayudó a moldear las opiniones de los católicos estadounidenses en general: Alrededor del 75% de los católicos estadounidenses veían a Francisco favorablemente en 2024, por debajo de un máximo de alrededor del 90% en 2015.

Francisco murió el lunes a la edad de 88 años.

La creciente influencia cultural y política de los conservadores dentro de la Iglesia católica estadounidense se vio subrayada por el fuerte apoyo a Donald Trump en las elecciones presidenciales del año pasado, a pesar de las políticas de línea dura que entraban en conflicto con las de Francisco.

Los católicos votaron a Trump 59%-39% frente a la demócrata Kamala Harris, una diferencia de 12 puntos porcentuales respecto a 2020, según los sondeos a pie de urna de Edison Research.

La victoria de Trump estableció instancias de conflicto entre la Casa Blanca y el Vaticano. Francisco calificó de "vergüenza" los planes de Trump de deportar a millones de inmigrantes y criticó sus recortes a la ayuda exterior y a los programas nacionales de bienestar.

En una carta a los obispos estadounidenses, Francisco también pareció refutar el concepto teológico utilizado por el vicepresidente JD Vance, que se convirtió en católico en 2019, para justificar la represión de la inmigración.

Vance y Francisco se reunieron brevemente el domingo, horas antes de la muerte del Papa, en lo que el Vaticano describió como un cordial intercambio de saludos de Pascua. Tanto Trump como Vance expresaron sus condolencias el lunes.

A medida que la salud de Francisco se deterioraba en sus últimas semanas, algunos católicos estadounidenses expresaron su admiración por el legado del Santo Padre, retratando su papado como uno de modernización muy necesaria.

"Sé que recibe mucho odio por ser más progresista", dijo Carson Doss, de 24 años, de Nueva York. "Quizá sea porque soy joven, pero no tengo ningún problema. Mis padres no son los mayores fans".

LA IGLESIA ESTADOUNIDENSE ES "UN CASO ATÍPICO"

David Gibson, director del Centro de Religión y Cultura de la Universidad Fordham, una universidad católica de Nueva York, describió el creciente tradicionalismo de la Iglesia estadounidense como "un caso atípico dentro del catolicismo mundial, y cada vez más".

Según los expertos, el movimiento tradicional dentro de la Iglesia estadounidense -aunque no domina en los bancos de los templos- amplió su alcance e influencia a través de organizaciones como Eternal Word Television Network, una emisora católica, y The Napa Institute, un grupo formado en 2010 que organiza conferencias a las que asisten clérigos, ejecutivos de empresas y líderes políticos, a menudo centradas en una agenda social conservadora.

Estas organizaciones y otros líderes conservadores se mostraron a veces en desacuerdo con el enfoque del Sumo Pontífice en temas como el cambio climático, al tiempo que se resistían a sus llamamientos a limitar la misa en latín, se oponían a la aprobación de bendiciones condicionales para parejas del mismo sexo y se erizaban ante su estilo informal.

Los conservadores se hicieron eco de estos sentimientos.

"Realmente no me gustó el Papa", dijo Jeff Pfaff, de 39 años, de Staten Island, Nueva York. Pfaff dijo que no estaba de acuerdo con la postura de Francisco sobre la inmigración en Estados Unidos y permitir a los sacerdotes realizar bendiciones de matrimonios del mismo sexo.

Francisco llenó la cúpula de la Iglesia con cardenales de lugares que nunca antes los habían tenido, como Tonga, Haití y Mongolia, ampliando la representación más allá del bastión de la Iglesia católica en Europa.

"Tienen una comprensión de la iglesia similar a la de Francisco, una comprensión similar de la misión, para cuidar el medio ambiente, cuidar a los migrantes y refugiados, y cuidar a los excluidos y los oprimidos", dijo Tom Groome, profesor de teología en el Boston College, una institución católica, advirtiendo, sin embargo, "no son todos réplicas de Francisco".

Los cardenales conservadores estadounidenses podrían alinearse con seguidores de la fe de mentalidad similar de África durante el cónclave con la esperanza de elegir a un conservador para suceder a Francisco, según Massimo Faggioli, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Villanova, una institución de educación superior católica de Pensilvania.

Los nombres de algunos obispos estadounidenses han surgido como posibles aspirantes a Papa, entre ellos el cardenal Joseph Tobin de Newark, el arzobispo Robert McElroy de Washington y el cardenal Blase Cupich de Chicago. Los tres eran cercanos a Francisco, dijo Faggioli.

Pero un cardenal estadounidense nunca ha sido elegido Papa, en parte porque el Vaticano considera que Estados Unidos tiene una influencia desmesurada en la Iglesia, según los expertos.

Con información de Reuters