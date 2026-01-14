Francia prohíbe la entrada a 10 activistas británicos de extrema derecha y antinmigración

FOTO DE ARCHIVO. El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, pronuncia un discurso durante una Conferencia de Embajadores en el centro de conferencias del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, en París, Francia

El ‍Ministerio del Interior de Francia informó el miércoles de que ha prohibido a 10 activistas británicos de extrema derecha ‍entrar o permanecer en el ⁠país, después de que llevaran a cabo acciones consideradas incitación a la violencia y perturbación grave del orden público en territorio francés.

Los activistas, identificados como miembros de un grupo llamado "Raise the Colours" ("Izar los colores") que participó en una campaña de izado de banderas nacionales, buscan encontrar y destruir embarcaciones utilizadas para transportar migrantes y difunden propaganda en la costa norte de Francia pidiendo a la población ‌británica que se una al movimiento para detener ⁠la migración, según el Ministerio del ⁠Interior francés.

"Nuestro Estado de derecho no es negociable, las acciones violentas o que inciten al odio no tienen cabida en nuestro territorio", escribió ‍el miércoles el ministro francés del Interior, Laurent Núñez, en la red social X.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Ministerio señaló ⁠en un comunicado que había sido ‌informado de las actividades del grupo en diciembre del año pasado y que había remitido el asunto a las autoridades competentes, ya que las acciones podrían causar "graves alteraciones" del orden público.

"Raise the Colours" se describe a sí mismo como un movimiento ‌de base ‌que comenzó en la ciudad de Birmingham, en el centro de Inglaterra, cuando un pequeño grupo empezó a atar banderas nacionales a las farolas como muestra de orgullo nacional. Desde entonces, la iniciativa se ha extendido por ​todo Reino Unido.

La exhibición generalizada de la Cruz de San Jorge, roja y blanca, para Inglaterra y de la Union Jack para Reino Unido ha suscitado preocupación entre algunas comunidades de inmigrantes como reflejo del creciente sentimiento antinmigración en el país, coincidiendo con una oleada de protestas ante los hoteles que alojaban a solicitantes de asilo el ‍año pasado.

Ni el grupo ni el Ministerio de Asuntos Exteriores británico respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters.

La inmigración y las travesías de pequeñas embarcaciones con inmigrantes procedentes de Francia se han convertido en el centro de atención de los votantes británicos y ​han contribuido a que el partido de derechas y antinmigración Reform UK, de Nigel Farage, se sitúe a la cabeza de los sondeos de ​opinión.

El año pasado, Farage se reunió en Londres con el líder del partido francés de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN), Jordan ⁠Bardella, que ha acusado a Francia de ser demasiado blanda con la inmigración.

Con información de Reuters