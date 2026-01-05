Diez personas son condenadas por acoso en internet a la primera dama de Francia

FOTO DE ARCHIVO. El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron bajan las escaleras para una cena de estado en el Palacio del Elíseo, en París, Francia

Un tribunal de París declaró el lunes a diez personas ‍culpables de ⁠acoso cibernético a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por difundir falsas afirmaciones de que es una mujer trans que nació varón, informaron medios franceses.

Brigitte y su marido, el presidente francés Emmanuel Macron, se ‌han enfrentado a repetidas afirmaciones ⁠falsas en los ⁠últimos años, con algunos diciendo que ella nació bajo el nombre de Jean-Michel ‍Trogneux, el nombre real de su hermano mayor.

La ⁠diferencia de edad de ‌24 años entre la pareja presidencial también ha sido objeto de críticas y barrabasadas que durante mucho tiempo ignoraron, pero que ‌cada vez ‌más han empezado a perseguir activamente en los tribunales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La sentencia del lunes supone un espaldarazo para los Macron, que ​también han presentado en Estados Unidos una demanda por difamación contra Candace Owens, influencer de derechas y presentadora de pódcast, que también ha afirmado que Brigitte nació varón.

Los ocho hombres ‍y las dos mujeres fueron declarados culpables de hacer comentarios malintencionados sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, llegando a equiparar la ​diferencia de edad con su marido con la "pedofilia". Se les impusieron penas de ​hasta ocho meses de cárcel con suspensión de la pena, ⁠según informaron medios franceses.

Con información de Reuters