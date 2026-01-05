Diez personas son condenadas por acoso en internet a la primera dama de Francia

Un tribunal de París declaró el lunes a diez personas culpables de acoso cibernético a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por difundir falsas afirmaciones de que es una mujer trans que nació varón, informaron medios franceses.
Brigitte y su marido, el presidente francés Emmanuel Macron, se han enfrentado a repetidas afirmaciones falsas en los últimos años, con algunos diciendo que ella nació bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, el nombre real de su hermano mayor.
La diferencia de edad de 24 años entre la pareja presidencial también ha sido objeto de críticas y barrabasadas que durante mucho tiempo ignoraron, pero que cada vez más han empezado a perseguir activamente en los tribunales.
La sentencia del lunes supone un espaldarazo para los Macron, que también han presentado en Estados Unidos una demanda por difamación contra Candace Owens, influencer de derechas y presentadora de pódcast, que también ha afirmado que Brigitte nació varón.
Los ocho hombres y las dos mujeres fueron declarados culpables de hacer comentarios malintencionados sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, llegando a equiparar la diferencia de edad con su marido con la "pedofilia". Se les impusieron penas de hasta ocho meses de cárcel con suspensión de la pena, según informaron medios franceses.
Con información de Reuters