Bengalas de chispas provocaron probablemente el incendio en un bar suizo, dice la fiscal

La fiscal Béatrice Pilloud asiste a una conferencia de prensa tras el incendio y la explosión en el bar "Le Constellation" en Suiza

‍Un incendio que arrasó un bar en la estación de esquí de Crans-Montana y mató al menos a 40 personas ‍probablemente comenzó cuando bengalas ⁠de chispas fueron sostenidas demasiado cerca del techo, dijo el viernes la fiscal jefa de la región.

Los investigadores están revisando las ruinas ennegrecidas del lugar, examinando videos en las redes sociales y entrevistando a los sobrevivientes en busca de pistas sobre cómo comenzó el fuego en el sótano del bar The Constellation y cómo se propagó tan rápida y ferozmente.

Testigos han relatado haber visto al personal del bar ‌portando bengalas de chispas pegadas a botellas de champán. La ⁠fiscal jefe del cantón del Valais, ⁠Béatrice Pilloud, dijo que las bengalas eran una línea de investigación principal que parecía estar tomando forma.

"Todo apunta a que el incendio se ‍originó por las bengalas encendidas... que estaban adheridas a las botellas de champán y se acercaron demasiado ⁠al techo", declaró en rueda de ‌prensa. "A partir de ahí, se desató un incendio rápido, rapidísimo y generalizado".

Sin embargo, los investigadores estaban barajando varias hipótesis y no descartan ningún escenario, añadió.

La investigación también se centrará en las renovaciones anteriores del bar y los materiales utilizados, la disponibilidad de ‌sistemas de ‌extinción de incendios y rutas de escape adecuados, así como el número de personas que estaban en el bar cuando comenzó el incendio.

Pilloud dijo que los investigadores estaban examinando la espuma amortiguadora acústica en el techo del sótano ​para evaluar si cumplía con las regulaciones, si su instalación estaba autorizada y qué papel jugó en la rápida propagación del incendio.

La investigación determinará si se realizaron las inspecciones anuales de los edificios en los intervalos requeridos, pero la ciudad no expresó preocupación ni informó defectos al cantón, dijo Stephane Gazner, jefe de seguridad en Valais, en la conferencia ‍de prensa.

Los investigadores entrevistaron a los dos propietarios del bar, una pareja francesa que compró el bar en 2015, según el registro mercantil del Valais.

Cuando se le preguntó si a la pareja se le había ordenado no salir de Suiza, Pilloud dijo que no habían ​sido entrevistados bajo advertencia, pero agregó: "Si hay riesgo de fuga, es posible que tomemos las medidas necesarias".

Las investigaciones futuras determinarán si hay motivos para ​la responsabilidad penal de alguna de las partes, añadió la fiscal.

"Si efectivamente es así y estos individuos siguen vivos, se abrirá ⁠una investigación contra ellos por incendio por negligencia, homicidio por negligencia y lesiones corporales por negligencia", agregó.

Con información de Reuters