Al menos 15 muertos y 316 rescatados tras el naufragio de un ferri en Filipinas

Víctimas de un accidente de ferry llegan al puerto de Isabela, en el sur de Filipinas, provincia de Basilan

‍El número de muertos en el accidente de un transbordador en el sur de ‍Filipinas ha ascendido al ⁠menos a 15, y 316 personas han sido rescatadas, según informó el lunes la Guardia Costera filipina, mientras proseguía la búsqueda de las decenas de personas que siguen desaparecidas.

El accidente se produjo a la 1.50 de la madrugada del lunes [1750 GMT] cuando el buque de pasajeros MV Trisha Kerstin ‌3 se dirigía a Jolo, en la ⁠provincia de Sulu, tras ⁠zarpar de Zamboanga. La PCG dijo que el buque, que operaba dentro de su capacidad autorizada de ‍352 pasajeros, llevaba 332 pasajeros a bordo y 27 tripulantes.

Los equipos de búsqueda ⁠y rescate que rastrean ‌la zona en aguas relativamente tranquilas han contribuido a acelerar las operaciones, según dijo por teléfono el comandante Romel Dua, de la Guardia Costera del distrito de Mindanao Meridional. Afirmó que ‌28 ‌personas siguen desaparecidas.

Dua dijo que se estaba investigando para determinar la causa del accidente. Se han desplegado aviones y buques militares para ayudar en las labores de rescate, ​añadió Dua.

Mujiv Hataman, gobernador de la provincia isleña de Basilan, compartió en Facebook imágenes de la escena en el puerto de Isabela, en Mindanao, en las que se ve cómo sacan a supervivientes de los barcos, algunos envueltos en mantas térmicas y ‍otros en camillas.

Hataman dijo a la emisora de radio DZBB que la mayoría de los supervivientes se encontraban bien, pero que varios pasajeros ancianos necesitaban atención médica urgente. Añadió que las autoridades seguían cotejando ​el manifiesto de pasajeros mientras proseguían las labores de rescate.

Decenas de personas mueren cada año en accidentes ​de ferry en Filipinas, un archipiélago de más de 7.000 islas con un historial irregular ⁠en materia de seguridad marítima.

Con información de Reuters